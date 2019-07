ORF SPORT + mit den Highlights vom UEFA-Euro-Men’s-Under-21-Spiel Österreich – Deutschland

Am 31. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 31. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Grand Slam in den Standardtänzen Bukarest 2019 um 19.00 Uhr und vom UEFA-Euro-Men’s-Under-21-Spiel Österreich – Deutschland um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Das Fußball-U21-Nationalteam holte im letzten Gruppenspiel der UEFA U21 EURO ein 1:1-Remis gegen Titelverteidiger Deutschland. Trotz des Punktgewinns verpasste die ÖFB-Elf den Einzug ins Semifinale. Beim ersten Antreten überhaupt verabschiedete sich Österreich mit einer starken Leistung und erhobenen Hauptes aus dem Turnier.

