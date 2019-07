Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 29.07.2019

Vorfallsort: 16., Wattgasse

Sachverhalt: In der Wattgasse ist es am 29. Juli 2019 um ca. 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind verletzt wurde. Laut aktuellem Ermittlungsstand wollte der 8-Jährige die dortige Fahrbahn überqueren. Im selben Moment lenkte ein 59-jähriger Mann sein Fahrzeug in der Wattgasse und es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der junge Fußgänger zu Boden geschleudert wurde. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 8-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, er wurde leicht verletzt.

