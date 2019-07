Enorme Beteiligung an Anrainer-Umfrage zum donauSEGEL

Wien (OTS) - Seit Anfang des Jahres laufen bereits die Bauarbeiten zum donauSEGEL, dem größten Modernisierungsprojekt des Austria Center Vienna. Während am Bruno-Kreisky-Platz die Überdachung schon konkrete Formen annimmt, haben seit Juli Anrainer und Beschäftigte der Donau City die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche für die zukünftige Nutzung des Platzes in der veranstaltungsfreien Zeit bekannt zu geben. Die Beteiligung ist enorm, die Umfrage läuft noch bis September.

Ein Wochenmarkt und viel mobile Begrünung? Wie schaut es mit einem Sommer-Bezirksfest und Open-Air-Kino aus? Oder doch eher ein Food Truck für die Mittagspause und gemütliche Möblierung? Dies ist eine Auswahl der Möglichkeiten, welche derzeit unter Anrainern des Austria Center Vienna heiß diskutiert werden. Denn seit einigen Wochen läuft die große Umfrage zum künftigen donauSEGEL. „Der Bruno-Kreisky-Platz wird täglich von hunderten Anwohnern und Berufstätigen überquert – auch während der Kongresse und auch jetzt während der Bauarbeiten. Wir haben uns bewusst entschlossen, alle Interessierten und Betroffenen um ihre Meinung zu bitten, damit der neue Platz unter dem donauSEGEL wirklich für alle ein attraktiver Aufenthaltsort wird“, sagt Susanne Baumann-Söllner, Vorständin von Österreichs größtem Konferenzzentrum.

Schon über 200 Umfragebögen abgegeben

Das Austria Center Vienna hat einen Umfragebogen erstellt, wo bereits rund 20 Nutzungsbeispiele vorgegeben sind. Außerdem gibt es genug Platz für eigene Ideen und Kinderzeichnungen. Die Umfrage kann sowohl digital am Computer ausgefüllt oder auch direkt im Eingangsbereich des Kongresszentrums in die Anrainer-Box geworfen werden. In den ersten Wochen war das Interesse enorm und es wurden bereits über 200 Bögen abgegeben. Baumann-Söllner: „Wir freuen uns, dass die Umfrage so unglaublich gut angenommen wird und laden alle Wienerinnen und Wiener ein, sich vor Ort ein Bild vom Baufortschritt zu machen.“ Nachdem die vier Stützen bereits stehen, wird derzeit in mehreren Schritten die spektakuläre Dachkonstruktion des rund 6.000 Quadratmeter und 17 Meter hohen donauSEGELs errichtet.

Teilnahme bis 15.9. – Verlosung von Donaubräu-Gutscheinen

Die Teilnahme bei der Umfrage ist noch bis 15. September möglich, die Ergebnisse werden dann gegen Ende des Jahres präsentiert. Als Dankeschön werden unter allen Teilnehmern Gastronomie-Gutscheine verlost – zur Verfügung gestellt vom heuer eröffneten „Donaubräu“. Teilnehmen unter: www.acv.at

donauSEGEL 2022: Das größte Modernisierungskonzept

Das donauSEGEL ist das mit Abstand größte Bauvorhaben in der rund 30-jährigen Geschichte des Austria Center Vienna. Ziel ist es, das internationale Erfolgsmodell des Kongressstandorts Wien noch weiter auszubauen und auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben. Es wird in mehreren Bauabschnitten bis 2022 durchgeführt. Ein neues Zugangsgebäude mit einem Skywalk und zwei weiteren Eingängen ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der unterschiedlichen Ebenen. Außerdem erhält der Vorplatz mit dem donauSEGEL eine attraktive Überdachung, es entstehen ein neuer städtischer Begegnungsraum und 4.200 m2 zusätzliche Veranstaltungsfläche, die offen oder geschlossen genutzt werden kann. Das donauSEGEL steht bereits im Februar 2020 - im März wird es im Rahmen des Radiologenkongresses „ECR“ erstmalig für eine Veranstaltung genutzt.

Über die IAKW-AG

Die IAKW-AG (Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien, Aktiengesellschaft ist verantwortlich für die Erhaltung des Vienna International Centre (VIC) und den Betrieb des Austria Center Vienna. Das Austria Center Vienna ist mit 24 Sälen, 180 Meetingräumen sowie rund 22.000 m2 Ausstellungsfläche Österreichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den Top-Playern im internationalen Kongresswesen. www.acv.at

