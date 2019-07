Das 29. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz geht mit rund 400.000 BesucherInnen in die zweite Halbzeit

Kinderopern Festival mit Aktivprogramm

Kulinarische Reise um die Welt mit 26 Destinationen

Vielfältige Side-Events und Gastauftritte

32 Tage bildet der Wiener Rathausplatz bereits die einzigartige Kulisse für Europas größtes Kultur- und Kulinarikfestival. 400.000 BesucherInnen genossen bislang das perfekte Zusammenspiel aus Vielfalt, Qualität und unvergleichlichem Ambiente. Und das war erst der Anfang, denn das Film Festival bietet noch bis 1. September den unvergleichlichen Zauber musikalischer Sommernächte unter Wiens Himmel bei freiem Eintritt und frei von Barrieren.

Bühne frei für die August-Highlights! Noch einmal oder endlich einmal genießen – viele neue Höhepunkte und die Wiederholung besonderer Produktionen stehen auf dem Programm:

OPER

06.08. / Carmen (Staatsopern Produktion)

14.08. / Manon (Staatsopern Produktion mit Anna Netrebko)

28.08. / Salzburger Festspiele 2018: L'Italiana in Algeri

OPERETTE / MUSICAL

03.08. / Wonderful Town

17.08. / Die Csárdásfürstin

26.08. / Der Mann von La Mancha

KONZERT KLASSISCH

18.08. / Max Raabe – Live in Berlin

20.08. / Montserrat Caballé & Marilyn Horne Gala

30.08. / Jubiläumskonzert 150 Jahre Wiener Staatsoper

KONZERT POP

08.08 / Nena: Nichts Versäumt

15.08. / Sunsrise Avenue plays Baloise Session

22.08. / Ed Sheeran - Live at Wembley Stadium + George Ezra plays Baloise Session

JAZZ / WELTMUSIK

05.08. / Omar Sosa Quarteto Afrocubano

24.08. / Gilberto Gil: Fé na Festa (Ao Vivo)

27.08. / Juan Diego Flórez: Bésame Mucho

TANZ KLASSISCH

11.08. / Der Nussknacker

21.08. / Sylvia (Staatsopern Produktion)

TANZ MODERN

04.08. / Place (mit Tänzer Mihkail Baryshnikov; Choreographie von Mats Ek)

09.08. / Chaplin

19.08. / Ein Sommernachtstraum

SPIELFILM

31.08. / Der Dritte Mann

Das detaillierte Haupt- und Kinderprogramm des 29. Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz steht auf der Website http://filmfestivalrathausplatz.at bzw. http://filmfestival-rathausplatz.at zur Verfügung.



Kinderopern Festival – das klingt einfach super

Letztes Jahr bereits ein großer ein Erfolg, der heuer noch deutlich getoppt wird – die Begeisterung der jungen BesucherInnen für das diesjährige Kinderopern Festival ist überwältigend. Jeden Freitag finden sich rund 400 junge Gäste und deren Begleitpersonen auf der großen Wiese inmitten des südlichen Rathausparks ein und lauschen gespannt den altersgerechten Opern und Musikproduktionen. Wer also am Freitag auch einmal beim Kinderopern Festival vorbeischauen möchte – am besten immer den fröhlichen Kinderstimmen folgen.

02.08.

Der Opernführer: Die Zauberflöte (Musikfilm) 8 Min.

Opera Vox: Die Zauberflöte (Oper) 30 Min.

Der Opernführer: Carmen (Musikfilm) 6 Min.

Opera Vox: Carmen (Oper) 30 Min.

09.08.

Zum Mond und zurück (Oper) 77 Min.

16.08.

Mein lieber Schwan (Musikfilm) 6 Min.

Musikkurzfilme für Kinder – Highlights des VIS Vienna Shorts Festivals (Musikfilm) 60 Min.

23.08.

Wiener Cello Ensemble 5+1: Boléro (Musikfilm) 4 Min.

Undine (Oper) 58 Min.

30.08.

Ritter Parceval (Oper) 79 Min.

Großen Anklang findet auch das Aktivprogramm von CLUB WIEN und "Bewegung findet Stadt". Spiel, Spaß und auch einmal eine neue Sportart ausprobieren – im Vorfeld des Kinderopern Festivals ist das jeden Freitag ab 14 Uhr unkompliziert und kostenlos im Rathauspark möglich. Neben Informationen rund um das Thema Sport & Bewegung in Wien gibt es abwechselnd Torschusswand, Basketball und viele weitere Attraktionen:



02.08. Airtrack

09.08. Airtrack

16.08. Loopybälle, Schach

23.08. Loopybälle, Schach

30.08. Loopybälle, Schach



Genussvolle Reise durch die Küchen dieser Welt

26 SpitzengastronomInnen bieten, täglich von 11 bis 24 Uhr und stets frisch gemacht, eine spannende, verlockende und authentische Kulinarikreise rund um den Globus. Details für die Planung der Reiseroute gibt es unter https://filmfestival-rathausplatz.at/gastro/





Mit dem Film Festival lädt die Stadt Wien zu einem zwei Monate währenden Sommerfest für alle ... für Alt und Jung und Junggebliebene, für Avantgarde-Afficionados und Musiktheater-Traditionalisten, für alle, die neugierig sind, für alle, die das Altbewährte lieben, für alle, die sich gern überraschen lassen und für alle, die kulinarisch die Abwechslung lieben und deren musikalisches Lieblingsgenre die Vielfalt ist...

Downloadlink für Bilder (Fotocredit jeweils im Bildnamen)

Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

29. Juni bis 1. September 2019

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11 - 24 Uhr

Kinderopern Festival im Rathauspark

Jeden Freitag ab 17 Uhr

Aktivprogramm 14 - 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos unter:

http://filmfestivalrathausplatz.at

http://filmfestival-rathausplatz.at

www.fb.com/filmfestivalrathausplatz

www.stadtwienmarketing.at

