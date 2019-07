Spitzenergebnisse für MCI im Universum Talent Research 2019

Studie des globalen Marktführers im Employer Branding bestätigt ausgezeichnete Hochschulzufriedenheit und herausragende Career Services an der Unternehmerischen Hochschule®

Innsbruck (OTS) - Die nächste erfreuliche Nachricht hat dieser Tage die Unternehmerische Hochschule® erreicht: Die soeben publizierten Ergebnisse des Universum Talent Research 209 bescheinigen dem MCI erneut Spitzenergebnisse.

So weist die Untersuchung eine ausgezeichnete Zufriedenheitsrate der MCI-Studierenden mit ihrer Hochschule aus. Diese liegt bei 8,1 von 10 möglichen Punkten und hebt sich damit deutlich von der österreichischen Durchschnittsmarke von 7,5 ab. Besonders zufrieden sind die Studierenden in Bezug auf die internationale Anerkennung und internationale Ausrichtung ihrer Hochschule, das offene und freundschaftliche Umfeld an einem attraktiven Hochschulstandort sowie die ausgesprochenen positiven Referenzen eines MCI-Studiums in Hinblick auf die Entwicklung individueller Karrieren und Berufswege. Dies zeigt sich auch in der eindrucksvollen Bewertung der Career Services. Die Studierenden vergeben herausragende 8 Punkte, während der Österreich-Schnitt bei 6,5 Punkten liegt.

Universum ist der globale Marktführer im Bereich Employer Branding und Talent Management. Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Schweden führte die Untersuchung in Österreich von November 2018 bis März 2019 unter 10.256 Studierenden durch. Die Ergebnisse sind Teil des weltweit größten Karrieretests dieser Art unter mehr als 1 Million Studierenden und Young Professionals. Das MCI nimmt seit vielen Jahren an der internationalen Studie teil und verzeichnet Jahr für Jahr hervorragende Ergebnisse.

Statements:

Bernhard Tilg, Wissenschaftslandesrat und Vorsitzender der MCI Generalversammlung: „Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung im Rahmen des Universum Talent Research spiegeln einmal mehr die hohe Ausbildungs- und Servicequalität des MCI wider, die sich nicht zuletzt in der hohen Zufriedenheit der Studierenden zeigt. Ich bin stolz, dass wir in unserem Land eine derart attraktive Hochschullandschaft vorweisen können und damit den bestens ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen starke Zukunftschancen einräumen.“

Brigitte Auer, Leitern MCI Qualitätsmanagement: "Die kontinuierlichen Spitzenergebnisse beim internationalen Universum Talent Research bestärken uns darin, unsere Strategie in Bezug auf die internationale Ausrichtung, die Qualität in Lehre und Forschung sowie den weiteren Ausbau unserer Services, allen voran der Career Services, mit voller Kraft voranzutreiben.“

Andreas Altmann, MCI Rektor: "Die neuerliche Auszeichnung gebührt unserem gesamten Team und beruht nicht zuletzt auf einem klaren Bekenntnis unserer Studierenden sowie unserer Träger, Stakeholder und Partner zu Leistung, Engagement und Verantwortung."

