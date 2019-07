Toto: Jackpot mit 60.000 Euro wartet

Solo-Zwölfer für Steirer mit rund 5.500 Euro

Wien (OTS) - „Summer Cash“ in Höhe von exakt 50.000 Euro stand in der Toto Runde 30B auf dem Spiel, aber es gab keinen Dreizehner, und somit gelang niemandem, diesen Sommerpot zu leeren. In der nächsten Runde wartet also ein Jackpot, und dabei wird es um rund 60.000 Euro gehen.

Beim Zwölfer gab es einen Solo-Gewinn mit rund 5.500 Euro, und der wurde in der Steiermark mit einem Normalschein erzielt. Gescheitert ist der Gewinner lediglich an Spiel 13: Er rechnete mit einem Heimsieg des HSV über Darmstadt, letztlich endete das Spiel aber unentschieden.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde, da es niemandem gelang, fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Und auch im zweiten Rang gab es keinen Gewinner, und somit wartet auch hier ein Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 31A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 50.0000 – 60.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 5.473,50 4 Elfer zu je EUR 304,00 81 Zehner zu je EUR 30,00 142 5er Bonus zu je EUR 7,10

Der richtige Tipp: 1 1 2 X X / 1 1 1 X 2 X 2 X 2 2 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 17.149,44 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 450,53 Torwette 3. Rang: 7 zu je EUR 80,40 Hattrick: JP zu EUR 120.137,68

Torwette-Resultate: +:1 2:1 0:+ 0:0 0:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at