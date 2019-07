ZGONC neuer Partner im jö Bonus Club

jö Bonus Club erweitert mit ZGONC auf zwölf Partnerunternehmen. Ab 01. August können die über 3 Millionen jö Mitglieder in allen 33 Geschäften der Fachmarktkette ihre jö Karte verwenden.

Wien (OTS) - Nachdem vor kurzem der jö Bonus Club 3 Millionen Mitglieder verzeichnen konnte, erfolgt nun der nächste Meilenstein. Die österreichische Fachmarktkette für Werkzeuge, Maschinen, Bau- und Gartengeräte ZGONC tritt ab 01. August als 12. Partner in den jö Bonus Club ein. „Wir wollen für unsere jö Mitglieder vielfältige und attraktive jö Partner gewinnen und dadurch die Sammel- und Einlösemöglichkeiten laufend erweitern. Wir freuen uns deshalb sehr mit ZGONC ein österreichisches Paradeunternehmen für den jö Bonus Club gewonnen zu haben, das seit jeher den Kunden in den Mittelpunkt stellt und durch seine Servicequalität und Angebote begeistert“ freut sich Mario Günther Rauch, Geschäftsführer. „ZGONC ist wie der jö Bonus Club ein auf die Bedürfnisse der österreichischen Kunden konzipiertes Unternehmen mit einer einzigartigen Marke. Damit ergänzt das Unternehmen auch gut die Stärken der bisherigen jö Partner aus den unterschiedlichsten Bereichen“ fasst Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs, zusammen.

ZGONC: echtes österreichisches Fachgeschäft

Seit über 60 Jahren steht der Name ZGONC in Österreich für hohe Qualität zu günstigen Preisen in Zusammenhang mit erstklassiger Fachberatung in den Bereichen Werkzeug, Maschinen, Bau- und Gartengeräte. Zusätzlich zu den bewährten Vorteilen, wie auch der 5 Jahre ZGONC Garantie auf jedes einzelne der über 13.000 Produkte, erhalten jö Mitglieder jetzt noch die Möglichkeit, auch bei ZGONC, Ös zu sammeln und wieder einzulösen.

„Durch all diese Vorteile in Verbindung mit tollen Aktionen sind wir uns sicher, unserem Ruf als echtes Fachgeschäft Österreichs auch weiterhin gerecht zu werden. Als rein österreichisches Privatunternehmen freuen wir uns sehr darüber, dem jö Bonus Club beizutreten, um unseren Kundinnen und Kunden noch mehr bieten zu können“ so Michael Dockal, Geschäftsführer von ZGONC.

Wertvollster Begleiter durch den Tag: die jö Karte

Seit Anfang Mai können die über 3 Millionen jö Mitglieder selbst entscheiden, in welchen der über 3.000 Geschäften in Österreich sie Ös, die Bonuspunkte beim jö Bonus Club, sammeln und einlösen. Dabei hat sich die jö Karte längst für die jö Mitglieder als wertvollster Begleiter durch den Tag etabliert, wird sie von diesen nun schon bis zu 800.000 mal pro Tag beim Einkauf genutzt.

Die Anmeldung zum jö Bonus Club muss aktiv durch den Konsumenten erfolgen und ist sowohl über die Anmeldeformulare bzw. die digitalen Anmeldestationen in den über 3.000 Geschäften der Partnerunternehmen als auch online über jö-club.at sowie über die jö App möglich.

Über jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm Österreichs. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von OMV, LIBRO, PAGRO DISKONT, Interio, BAWAG P.S.K., ZGONC, BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA, teilnehmende ADEG Kaufleute und BILLA Reisen macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

Rückfragen & Kontakt:

jö Bonus Club

Roman Vonderhaid, Pressesprecher

Tel.: +43 (0)2236 600 9334

presse @ joe-club.at

www.jö-club.at