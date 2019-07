Donauinsel-Windrad bald im neuen, bunten Kleid

Kick-off: künstlerische Gestaltung des Windrads auf der Wiener Donauinsel

Wien (OTS) - In den nächsten Wochen wird das Kunstwerk mit 200 Folien auf dem Windrad auf der Donauinsel umgesetzt. Die Illustration stellt auf künstlerische Weise dar, welche Kraft der Wind hat. Sie stammt von der St. Pöltner Künstlerin Katharina Kothmiller, mit einer Verfeinerung von Berthild Zierl von der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs. „Die Gestaltung des Windrads ist ein poetisches Bild davon, wie leicht uns natürliche Energiequellen zur Verfügung stehen“, so Kothmiller.

Wahrzeichen für die Energiewende auf der Wiener Donauinsel

In den nächsten Wochen wird, sofern es das Wetter und der Wind zulassen, jede Minute beim Windrad gearbeitet „Unsere Industriekletterer sind normalerweise bei der Wartung von Windkraftlagen im Einsatz. Die Kunstaktion ist eine bunte Abwechslung“, so Jakob Seehofer, Geschäftsführer der Skyworkers Seehofer GmbH, welche die Beklebung der Folien auf das Windrad umsetzt. Jede Folie wird von einem Kletterer an einem Seil hängend in schwindelerregender Höhe aufgeklebt.

Klimaschonende Stromerzeugung aus Windkraft

Das Windrad wurde 1997 von Wien Energie errichtet und ist das älteste Windrad in Wien. „Wien Energie setzt schon seit vielen Jahren auf die saubere, klimaschonende Stromerzeugung aus Windenergie“, erklärt Gudrun Senk, Bereichsleiterin von Wien Energie für die gesamten Erzeugungsanlagen und setzt fort: „Es freut uns, dass wir gemeinsam mit der IG Windkraft diese tolle Aktion umsetzen können.“ Mit 50 Metern Nabenhöhe, 30 Metern Rotordurchmesser und einer Leistung von 0,2 MW zählt das Windrad auf der Donauinsel mittlerweile zu den kleinsten Windkraftwerken in Österreich. Moderne Windräder haben eine Höhe von etwa 140 Metern und erzeugen soviel Strom wie rund 2.000 Haushalte verbrauchen. Die Stromerzeugung aus Windkraft trägt aktiv zum Klimaschutz bei. „Ein einziges modernes Windrad spart 4.500 t CO2/Jahr. Das ist soviel wie 2.000 Autos ausstoßen“, so Stefan Moidl von der IG Windkraft abschließend.

Mehr Informationen und Pressefotos in Druckqualität finden Sie in der Pressemappe. Die Aktion ist Teil des diesjährigen Windkraft-Kunstwettbewerbs www.tagdeswindes.at/kunst

