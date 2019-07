oe24 startet neue Video-Plattform für Österreich

"oe24-NewsVideos" startet am 1. August mit bis zu 200 aktuellen News-Videos täglich - "Ziel ist es, ein österreichisches News-Netflix zu werden"

Wien (OTS) - Das österreichische Digital-Unternehmen oe24 der Mediengruppe ÖSTERREICH startet am 1. August das erste News-Videoportal für Österreich. Auf dem unter "oe24.at/Video" erreichbaren Portal werden täglich bis zu 200 aktuelle News-Videos aus Österreich und der ganzen Welt angeboten. "Unser Ziel ist es, ein österreichisches Netflix für News-Videos zu entwickeln, auf dem alle österreichischen News-Videos so aktuell wie möglich als Video on Demand abzurufen sind", sagt Niki Fellner, der Geschäftsführer von oe24.

"oe24-NewsVideos" wird neben den aktuellen Beiträgen von oe24.TV auch - eingebettet in die redaktionelle Berichterstattung von oe24.at -alle relevanten Videos der APA-Videoplattform, darunter auch die aktuellen Videos des ORF, sowie die Video-News von CNN und Reuters anbieten. Der User hat damit die Möglichkeit, fast alle verfügbaren Video-News für Österreich so aktuell wie möglich abzurufen.

In mehr als 20 Kategorien, die von "Breaking News" über "Politik" und "Sport" bis zu "Gesundheit" reichen, werden täglich bis zu 200 tagesaktuelle News-Videos angeboten. Darunter befinden sich auch die aktuellen Videos aller Bundesliga-Spiele ebenso wie die besten Beiträge von "Seitenblicke" oder die aktuellsten Reportagen von CNN. Auch für jedes einzelne Bundesland werden alle verfügbaren Videos regional angeboten.

oe24-Geschäftsführer Niki Fellner: "Ziel ist es, allen ÖsterreicherInnen auf oe24 immer den aktuellen News-Überblick in Video-Form zu geben. Vor allem mobil kann damit jeder - etwa bei der Heimfahrt vom Büro - auf seinem Handy alle aktuellen News-Videos des Tages abrufen. Schon im Herbst werden damit auf oe24-NewsVideos -vergleichbar mit einem News-Netflix oder News-YouTube - Tausende österreichische News-Videos abrufbar sein. Dadurch wird oe24-NewsVideos auch zu einem spannenden Video-Portal für den Wahlkampf."

