ENERGY HERO gibt es ab sofort auch für Betriebe: Tausende Euros weniger Energiekosten

Wien (OTS) - Österreichs Kleinbetriebe zahlen jährlich 80 Millionen zu viel für Strom und Gas. Damit will ENERGY HERO Schluss machen. Der Energiekostenoptimierer ENERGY HERO startet mit seinem Betriebe-Service in ganz Österreich. ENERGY HERO sucht den günstigsten Energielieferanten und nimmt automatisch den Wechsel vor. Dafür durchsuchen die Algorithmen von ENERGY HERO tagesaktuell die Tarife der hunderten Versorger für Strom und Gas und wechseln automatisch die Betriebe zum jeweils günstigsten Lieferanten – in Österreich greift ENERGY HERO auf den E-Control-Tarifrechner zurück. Die österreichischen Betriebe erreichen damit gegen den allgemeinen Trend zu teureren Strom- und Gaskosten signifikante Einsparungen. Ein Modellbetrieb spart so 2.850 Euro* im Jahr.

„ Der regelmäßige Vergleich und Wechsel der Strom- und Gasanbieter schafft nicht nur dauerhafte günstige Energiepreise für Privathaushalte, auch Gewerbebetriebe und Unternehmen mit einem Standardlastprofil können durch den Wechsel der Anbieter nun mehrere tausend Euro pro Jahr sparen “, betont ENERGY HERO Geschäftsführerin Steinberger-Kern. Knapp 15.000 private Energieanschlüsse in ganz Österreich lassen sich bereits von ENERGY HERO regelmäßig die Strom- und Gaspreise vergleichen. Ein Haushalt mit österreichischem Durchschnittsverbrauch spart sich so für Strom und Gas bis zu 840 Euro Jahr für Jahr.

„ In Summe konnten wir für unsere privaten Energiekunden bereits 5 Millionen Euro einsparen. Das ist ein mehr als verdienter Anteil an der Liberalisierungsdividende für private Haushalte “, sagt Steinberger-Kern. Betriebe haben aufgrund des meist höheren Energieverbrauchs ein noch größeres Einsparungspotential. So kann sich etwa ein Betrieb in Wien mit einem Verbrauch von 30.000 kWh Strom und 100.000 kWh Gas bis zu 2.850 Euro* im Jahr durch einen Wechsel einsparen. ENERGY HERO hilft das Einsparungspotential für seine Kunden dauerhaft zu heben. Denn nur wer regelmäßig die Energiepreise der Energieanbieter vergleicht und wieder wechselt, spart dauerhaft. Diesen Aufwand nimmt ENERGY HERO den Betrieben ab.

Der automatische Energieanbieter-Wechselservice ENERGY HERO – ein Unternehmen der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Blue Minds und Peak Pride – ist seit November 2018 am österreichischen Markt tätig und wechselt Energiekunden jährlich automatisch zum günstigsten Strom- und/oder Gasanbieter. Anders als reine Energiekosten-Vergleichsplattformen übernimmt ENERGY HERO nach einer einmaligen Online-Registrierung des Kunden auch den gesamten Wechselprozess – Jahr für Jahr wieder. ENERGY HERO verrechnet dafür eine jährliche Servicegebühr, die der Kunde nur dann bezahlt, wenn die von ENERGY HERO realisierte Energiekosten-Ersparnis die Servicegebühr übersteigt. ENERGY HERO ist ein unabhängiges Energieservice das ihre Kunden zu allen am österreichischen Markt tätigen Energieanbietern vermittelt. Spezielle Vorlieben, wie reiner Ökostrom oder eine Gesamtrechnung, werden selbstverständlich auch von ENERGY HERO berücksichtigt.

„Wir freuen uns darüber, ab sofort ENERGY HERO auch für Betriebe anbieten zu können. Basierend auf der gestiegenen Nachfrage von Betrieben war es für uns ein logischer Schritt ENERGY HERO zu einem Komplettanbieter weiterzuentwickeln, der sowohl private Haushalte als auch Betriebe mit den günstigsten Strom- und Gaspreisen versorgt“, so Eveline Steinberger-Kern, die Geschäftsführerin von ENERGY HERO.

Betriebe zahlen je nach Energieverbrauch von 24 Euro bis zu 192 Euro pro Jahr für den Wechselservice. Dafür profitieren sie jährlich von den günstigsten Preisen bei Strom und Gas und müssen sich nicht mehr selbst im Tarifdschungel um den Vergleich der Anbieter und die noch immer viel zu aufwendigen Wechselformalitäten im Energiemarkt kümmern.

Mehr Informationen unter: www.energyhero.at

* Ersparnis eines Wiener Betriebs (PLZ 1020) bei dem ersten Wechsel von dem am häufigsten genutzten Gewerbetarif des lokalen Energieversorgers zum Tarif des günstigsten Anbieters in der Region inkl. Neukundenrabatt. Quelle: Tarifvergleich stattgefunden am 28.05.2019 auf der E-Control Tarifkalkulator-Seite

Rückfragen & Kontakt:

DIGITAL HERO GMBH

Christina Lang, MSc

Leitung Kommunikation & PR

cl @ energyhero.at