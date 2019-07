Marketagent.com richtet 2. Social Friday aus

Und: „Honorable Mention“ für die Initiative beim „World Changing Idea Award“

Wir freuen uns sehr, dass wir die Social Friday Bewegung Anfang des Jahres als erstes Unternehmen nach Österreich holen durften. Die Initiative gibt uns die Möglichkeit, einen sinnstiftenden Beitrag zu leisten und unserer Gesellschaft etwas zurückzugeben Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.com

Es hat uns große Freude bereitet, einen kleinen unterstützenden Beitrag für Familien in solch einer herausfordernden Situation zu leisten. Die Social Friday-Aktivitäten sind für uns immer etwas Besonderes, denn sie sind eine großartige Möglichkeit für unser Team, Kontakte zu knüpfen und einen Freitagnachmittag zu verbringen Lisa Eberhardsteiner, Marketingleiterin von Marketagent.com

Baden (OTS/Marketagent.com) - Die Social Friday-Initiative des schweizerisch-mazedonischen Unternehmers Fikret Zendeli erhält beim „World Changing Idea Award“ eine „Honorable Mention“. Der Award wird jährlich vom amerikanischen Business Magazin „Fast Company“ vergeben und ehrt Projekte oder Produkte, die sich noch in den Startlöchern befinden, aber bereits das Potenzial zeigen, einige der vielen Probleme der Welt auf innovative Weise zu lösen. Die monatlich erscheinende Zeitschrift „Fast Company“ gehört zu den Top 10 der Wirtschaftsmagazine in den USA und legt den Fokus auf Innovation. Die Jury besteht unter anderem aus Designern, Entrepreneuren und Consultants. Preisträger war bisher beispielsweise ein digitales Lern-Netzwerk, in dem sich Grundschüler international vernetzen können, oder auch eine Foto- und Video-App für Demenzpatienten.

Nun erhält die Initiative Social Friday eine Auszeichnung in der erstmals vergebenen Award-Kategorie „Social Justice“. Gegründet wurde die Initiative vor zwei Jahren, mit dem Ziel unproduktiven Büro-Freitag-Nachmittagen den Kampf anzusagen und einmal pro Quartal in einen positiven Effekt für die Gesellschaft zu verwandeln. Seither findet Fikret Zendeli laufend neue Unterstützer für seine Initiative. So auch die Marktforscher von Marketagent.com, die dem Social Friday hierzulande den Weg ebnen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Social Friday Bewegung Anfang des Jahres als erstes Unternehmen nach Österreich holen durften. Die Initiative gibt uns die Möglichkeit, einen sinnstiftenden Beitrag zu leisten und unserer Gesellschaft etwas zurückzugeben , fasst Thomas Schwabl, Geschäftsführer des digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstituts die Beweggründe zusammen.

Der erste Social Friday in Österreich fand im Februar 2019 statt und stand im Zeichen der Obdachlosigkeit. Mit dem Zweck, Menschen ohne zu Hause ein wenig Unterstützung in der kalten Jahreszeit zu leisten spendeten die Marktforscher Schlafsäcke und Thermomatten und fanden in der Organisation Shades Tours einen kompetenten Partner an ihrer Seite. Untermauert wurde der Social Friday-Gedanken damals mit einer umfassenden 10-Länder Studie rund um das Thema „Produktivität und soziales Engagement am Arbeitsplatz“.

Im Juni 2019 trat das Team von Marketagent.com erneut in Aktion und arbeitete mit BONsurprise zusammen. Der Verein stellt Familien mit schwerkranken Kindern kostenfreie 3-Zimmer-Wohnungen in der Nähe vom AKH Wien zur Verfügung und schafft so ein temporäres Zuhause mit Wohlfühl-Atmosphäre. Im Zuge ihres zweiten Social Fridays halfen die Mitarbeiter von Marketagent.com bei der Einrichtung einer solchen Wohnung, beschafften und bauten einen Nachmittag lang Möbel zusammen und trugen so zur Entstehung eines sogenannten Pinguin-Appartements bei. Es hat uns große Freude bereitet, einen kleinen unterstützenden Beitrag für Familien in solch einer herausfordernden Situation zu leisten. Die Social Friday-Aktivitäten sind für uns immer etwas Besonderes, denn sie sind eine großartige Möglichkeit für unser Team, Kontakte zu knüpfen und einen Freitagnachmittag zu verbringen , ergänzt Lisa Eberhardsteiner, Marketingleiterin von Marketagent.com.

Rückfragen & Kontakt:

Marketagent.com

Lisa Eberhardsteiner

02252 909 009

info @ marketagent.com

www.marketagent.com