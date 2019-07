MediaMarktSaturn „energiegeladen“ mit Switch als neuem Kooperationspartner

Strom- und Gasangebote vom rot-weiß-roten Energiedienstleister neu in der Service-Palette bei den Marken MediaMarkt und Saturn

Vösendorf (OTS) - Als Marktführer im Elektro- und Elektronikhandel verfolgt MediaMarktSaturn das Ziel, seinen Kunden neben innovativen Produkten die passenden Services aus einer Hand anzubieten. Hierzu zählen ab sofort auch attraktive und umweltbewusste Strom- und Gasangebote. Möglich macht dies eine strategische Kooperation mit dem österreichischen Energiedienstleister Switch.

„Wir wollen das Leben unserer Kunden durch innovative Technikprodukte mit dazu passenden Dienstleistungen und Services bereichern. Und das möglichst unkompliziert und sorgenfrei. Der einfache und kundenorientierte Ansatz von Switch mit seinen Energieangeboten passt daher perfekt zu unseren Marken MediaMarkt und Saturn. Diese weitere Kooperation mit einem renommierten Partner in Österreich untermauert unseren Anspruch primärer Ansprechpartner rund um Konsumelektronik und die digitale Welt zu sein“, erklärt Marc Oliver Klemm, Chief Services & Solutions Officer bei MediaMarktSaturn Österreich.

Dass es sich dabei um eine intelligente Partnerschaft mit Mehrwert für alle Seiten handelt, liegt für Klemm auf der Hand: „Wir haben innovative Technikprodukte, die unseren Kunden Spaß und Nutzen bringen sollen. Für eine Gesamtlösung, also eine unkomplizierte und problemlose Anwendung, bieten wir zusätzlich eine Vielzahl entsprechender Dienstleistungen und Services – online und stationär in ganz Österreich. Die Ergänzung um umweltbewusste, verlässliche und preiswerte Energieprodukte durch unseren neuen Partner Switch ist somit eine hervorragende Weiterentwicklung dieser Strategie im besten Interesse unserer Kunden."

Kostenersparnis und Preisgarantie bei Strom und Gas

Ab Anfang August kann man an allen 37 MediaMarkt und 15 Saturn-Standorten sowie online unter mediamarkt.at und saturn.at die neuen Strom- und Gas-Tarife beziehen. Kunden können sich somit nicht nur über attraktive Preise bei den neuesten Elektro- und Elektronikgeräten freuen, sondern auch über eine potentielle Kosteneinsparung bei Strom und Gas. Denn der Switch-Tarif für Strom liegt ebenso wie jener für Gas bei rund 10 bis 15% unter jenen der etablierten Landesenergieversorger. Ein Wechsel lohnt sich also vor allem für die, die noch nie ihren Anbieter gewechselt haben. Dafür bekommen Kunden mit Switch einen österreichischen Energieanbieter, der seit vielen Jahren verlässlich und preiswert 100% sauberen Strom und Gas liefert und ein mehrfach ausgezeichnetes Kundenservice bietet. Kunden, denen grüne Energie besonders wichtig ist, bietet Switch über die Marke Naturkraft zertifizierten Ökostrom aus Österreich.

Gemein haben alle Energie-Tarife eine Energiepreisgarantie ohne Erhöhungen bis Ende 2020 sowie eine 12-monatige Laufzeit. Zusätzlicher Vorteil: Mit Switch entfallen unterschiedliche Rechnungen von Netzbetreiber und Energieversorger, alle Leistungen werden gebündelt und übersichtlich dargestellt.



Starke Partnerschaft für gemeinsamen Strom- und Gasverkauf

MediaMarkt und Saturn finden in Switch einen erstklassigen strategischen Partner: Gemeinsam setzt man auf preiswerte Qualitätsprodukte und besten Service. So behauptet sich MediaMarkt und Saturn mit persönlicher Beratungsleistung und zusätzlichen Kundenservices gegen reine Onlinehändler. Ähnlich ist es bei Switch: Der alternative Anbieter von Ökostrom und Gas wurde mehrfach wegen seines hervorragenden Kundenservices ausgezeichnet und verzichtet bewusst auf undurchsichtige Rabattmodelle und Boni. Dafür bietet er seinen Kunden einen einzigen, transparenten und kostengünstigen Tarif, der nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten und dritten Jahr günstig bleibt, ohne jährlich den Anbieter wechseln zu müssen.



„Für Switch ist die Kooperation mit MediaMarktSaturn ein riesiger Erfolg und die bedeutendste Vertriebskooperation seit der Gründung von Switch vor 18 Jahren. Besonders freut mich, dass wir in einem strengen Auswahlverfahren unseres Partners aus 25 Anbietern von Strom und Gas als Bestbieter ausgestiegen sind“, erklärt der Geschäftsführer von Switch, Christian Ammer.



Services rund um Technik

Mit Switch setzt MediaMarktSaturn die schon seit längerer Zeit eingeschlagene Strategie mit neuen, innovativen und vor allem funktionierenden Service-Partnerschaften mit Mehrwert konsequent fort. Denn gute Dienstleistungen und Serviceangebote hören für die Elektronikhandelsgruppe nicht bei Geräten und Technik auf.



So hatte sich MediaMarktSaturn erst Anfang des Jahres mit der BAWAG P.S.K einen neuen Finanzierungspartner an die Seite geholt. Volldigitalisiert kann der neue TV oder die neue Waschmaschine im Idealfall in nur 10 Minuten finanziert werden – einfach mit individuellen Monatsraten, ohne vorher eine Anzahlung zu leisten.

Ähnliches im Bereich Versicherungen: Bereits Ende 2018 hatte MediaMarktSaturn dort sein Serviceportfolio optimiert. Im Rahmen einer Kooperation mit ERGO Versicherung werden nun umfassende Versicherungsdienstleistungen angeboten, die über die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und Herstellergarantien hinausgehen.



Über Switch:

Switch ist seit 18 Jahren als führender alternativer Energieanbieter erfolgreich am österreichischen und deutschen Energiemarkt tätig. Auf die zunehmende Komplexität am Energiesektor mit unzähligen Tarif- und Rabattierungsmodellen, die die Vergleichbarkeit immer schwieriger machen, reagierte Switch mit einer Reduktion auf das Wesentliche: NUR ENERGIE. Bei dieser Strategie beschränkt Switch sein Angebot auf einen konstant attraktiven Tarif für Strom und Gas. Switch will nicht der billigste, sondern der beste Anbieter sein. Neben einem seriösen Tarif zu einem fairen Preis gestaltet Switch für seine Kundinnen und Kunden alle Prozesse so einfach und transparent wie möglich. Damit ist Switch die richtige Wahl für alle, die es einfach und preiswert wollen. Switch konnte bisher über 100.000 zufriedene Strom- und Gaskunden im Privat- und Businessbereich überzeugen, und erhielt auch bei unterschiedlichen Verbrauchertests mehrmals die Bestnote. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro.



Über MediaMarktSaturn Österreich

MediaMarktSaturn Österreich ist seit 1990 in Österreich vertreten. Mit 52 Standorten und mehr als 2.800 Mitarbeitern ist das Unternehmen Marktführer am heimischen Consumer Electronics Markt. Mit den Marken MediaMarkt und Saturn steht es für innovative Technik, große Angebotsvielfalt, attraktive Preise und kompetente, vielseitige Services. Das Multichannel-Konzept verknüpft stationäre Angebote optimal mit Online-Kanälen und ermöglicht Kunden zeitlich und örtlich unbegrenzten Zugriff. Für MediaMarktSaturn Österreich steht der Kunde immer im Mittelpunkt – vor, während und nach dem Kauf – daher gibt es für Smartphones, Tablets und Notebooks eigene Service-Terminals (MediaMarkt Smartbar und Saturn Servicebar), wo professionelle und rasche Reparaturen angeboten werden. Weitere beliebte Leistungen sind die Wunschterminlieferung oder die Sofortlieferung des Einkaufs in nur drei Stunden. Jährlich starten in ganz Österreich Lehrlinge in den einzelnen Märkten ihre Lehre zum Elektro- und Elektronikfachberater mit dem Schwerpunkt "Digitaler Verkauf". Die Lehre zum „E-Commerce Kaufmann“ kann man ebenfalls bei MediaMarktSaturn Österreich antreten.

