Drei neue Partner im Bereich Tax and Legal Services bei PwC Österreich

Wien (OTS) - Seit Beginn des neuen Geschäftsjahres Anfang Juli ergänzen Marianna Dozsa (47), Johannes Edlbacher (39) und Olivia Stiedl (33) das Partnerteam im Bereich Tax and Legal Services bei PwC Österreich.

Marianna Dozsa

Marianna Dozsa, MSc (47) startete ihre Karriere 1996 im Bereich Transfer Pricing bei PwC in Budapest. Nach sechs Jahren bei PwC London wechselte sie 2008 nach Wien zu PwC Österreich. Die gebürtige Ungarin berät Konzerne bei der Verrechnungspreisplanung und -dokumentation sowie bei der Gestaltung und Veränderung ihrer Wertschöpfungskette. Zu ihren Schwerpunkten gehören die Beratung von Kunden aus der Technologie-, Automobil- und Energiebranche sowie Transaktionen betreffend immaterielle Vermögenswerte und konzerninterne Finanzierungsgeschäfte. Marianna Dozsa hält regelmäßig Fachvorträge und verfasst Fachartikel zum Thema Verrechnungspreise.

Johannes Edlbacher

Mag. Johannes Edlbacher (39) ist Steuerberater und seit 2004 bei PwC Österreich im Bereich Financial Services Tax tätig. Er ist auf die Besteuerung von Kapitalvermögen, die steuerliche Strukturierung von Investmentfonds und auf Abzugsteuern sowie auf die steuerliche Beratung von Investmentfondsgesellschaften und Banken spezialisiert. Zu diesen Themenschwerpunkten hält Johannes Edlbacher regelmäßig Vorträge und ist Verfasser zahlreicher Fachpublikationen. Der gebürtige Wiener ist Mitglied des Fachsenats der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie des Arbeitskreises Investmentfonds des Instituts der Wirtschaftsprüfer.

Olivia Stiedl

Mag. Olivia Stiedl (33) ist seit 2008 bei PwC Österreich tätig und leitet dort den Fachbereich People and Organisation. Die Steuerberaterin und HR-Expertin ist in ihrer Arbeit u.a. auf die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte internationaler Mitarbeitereinsätze spezialisiert. Gemeinsam mit ihrem Team erarbeitet sie darüber hinaus Lösungen für die komplexen Herausforderungen von Unternehmen mit internationaler Belegschaft und unterstützt dabei, HR-Risiken erfolgreich zu managen und die digitale Transformation der HR voranzutreiben. Olivia Stiedl studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Steuerlehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und ist regelmäßige Vortragende zu den aktuellen Themen der Personalarbeit.

Rückfragen & Kontakt:

PwC Österreich

Barbara Lang

Corporate Communications

Tel.: +43 676 833775104

barbara.lang @ pwc.com