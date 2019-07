Sechs Tage Kabarettgenuss im Wiener Rathaus bringen wichtige Unterstützung für „Licht ins Dunkel“

Eines der vielen Highlights des umfangreichen Kulturprogramms in der Stadt begeisterte tausende Wienerinnen und Wiener.

Wien (OTS/RK) - Auch heuer wieder öffnete sich das Wiener Rathaus eine Woche lang für Unterhaltung mit Witz und Pointen fürs Wiener Publikum. Vom 22. bis 27. Juli 2019 gab sich das Wiener Kabarettfestival bereits zum 9. Mal die Ehre. Es begeisterte mit grandiosen Künstlern in beliebter Manier und mit neuen Highlights. Ein vielseitiges Programm aus einer Mischung von bekannten Granden und beliebten Newcomern bot Abend für Abend für jeden Geschmack das richtige Programm. Dabei verführte das Who is Who der österreichischen Kabarettszene die Wienerinnen und Wiener zum Lachen im Festsaal des Wiener Rathauses. Viktor Gernot, Clemens Maria Schreiner, Andreas Vitasek, Nadja Maleh, Steinböck & Strobl, Christof Spörk, Stefan Haider, Christoph Fälbl, Omar Sarsam, Gerald Fleischhacker und Florian Scheuber boten ihre besten Gustostückerln auf.

Vor Beginn der heutigen Darbietung konnten Bürgermeister Michael Ludwig und die Veranstalter des Kabarettfestivals, Michaela Lefor und Tom Oberbauer, einen Scheck über 12.000 Euro an die Geschäftsführerin von „Licht ins Dunkel“, Eva Radinger, überreichen. „Ich freue mich, dass das Wiener Kabarettfestival bereits zum 9. Mal im Rathaus stattgefunden und tausende Wienerinnen und Wiener Abend für Abend begeistert hat. Insbesondere freue ich mich aber auch, dass wir nicht nur das Wiener Rathaus für die Wiener Bevölkerung mit bestem Kabarettgenuss öffnen, sondern dass die Nutzung auch einem guten Zweck dient“, so der Wiener Bürgermeister. Persönlich freue er sich auch immer, wenn er Zeit finde, ein Kabarettprogramm zu besuchen. „Das Kabarett ist ja seit Jahrhunderten ein Spiegel der Gesellschaft und insbesondere der Politik, ein wertvolles Stück geistvoller Zeitkritik, die wir so dringend benötigen“, betonte Ludwig.

Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher hatten in den letzten Jahren die Darbietungen des meist ausverkauften Festivals genossen. Insgesamt 72.000 Euro sind über das Wiener Kabarettfestival im Wiener Rathaus an „Licht ins Dunkel“ inzwischen gespendet worden. „Eine große und wertvolle Unterstützung für viele Familien, denen wir bereits helfen konnten“, wie Eva Radinger, die Geschäftsführerin von „Licht ins Dunkel“ unterstrich. Mit der diesjährigen Spende werde der Familie einer alleinerziehenden Mutter, die hart vom Schicksal getroffen wurde, in Wien 22 weiter „unter Arme gegriffen“. Eines der drei Kinder war von einem Auto erfasst worden und im Wachkoma gelegen. Nun erhalte die Familie unter anderem auch weiter wichtige Unterstützung, um mit einem geeigneten Fahrzeug die notwendige Mobilität im Alltag sicherzustellen.

Bilder in Kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss)



