Landeskriminalamt Wien entlarvt zwei Trickbetrüger

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 23.07.2019

Vorfallsort: Wien-Favoriten / Wien-Meidling

Sachverhalt: Im Zuge einer Schwerpunktstreife durch das Landeskriminalamt Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), wurden die Beamten auf zwei männliche Personen (41, 46) aufmerksam, die offensichtlich ältere Personen beobachteten. Die Polizisten kontrollierten die beiden rumänischen Staatsangehörigen und konnten sie schlussendlich mit zwei Trickbetrügerein in Verbindung bringen. In der Laaer-Berg-Straße und der Liebenstraße verschaffte sich ein Tatverdächtiger unter falschem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen der Opfer. Er gab dabei gegenüber den Opfern an, dass er ein Kuvert bzw. eine Tragetasche benötigen würde. Während sie abgelenkt waren und die Gegenstände suchten, stahl der Tatverdächtige Bargeld und Schmuck. Es konnten rund €500,- und Schmuck sichergestellt werden.

Im Zuge der Vernehmungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, zeigte sich der 41-Jährige nicht geständig und der 46-Jährige geständig. Beide wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Prävention:

• Lassen Sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung oder ihr Haus. • Legen Sie immer eine Sperrkette vor, wenn sie Fremden die Tür öffnen. Ein Glas Wasser oder einen Zettel kann man auch durch einen Türspalt reichen.

• Blicken Sie zuerst durch den Türspion und entscheiden Sie erst dann, ob Sie die Tür öffnen.

• Betätigen Sie nicht den Türöffner, ohne sich vorher zu überzeugen wer Einlass begehrt.

• Ein entschiedenes Nein, ein energisches Wegweisen einer ungebetenen Besucherin oder Besuchers oder ein lauter Hilfeschrei können ebenfalls eine Straftat verhindern.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at