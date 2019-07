Köstinger: „Rückgang der THG-Emissionen ist wichtiger Erfolg für den Klimaschutz“

„Österreich nähert sich beim Klimaschutz wieder dem Zielpfad des Pariser Abkommens an“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich die bisherige Umweltministerin Elisabeth Köstinger über die heute veröffentlichten Daten zu den CO2-Emissionen in Österreich. „2018, im ersten Arbeitsjahr der Bundesregierung, sind die Treibhausgas-Emissionen um 3,8 Prozent gesunken, das ist eine ernsthafte Reduktion”, so Köstinger. „In den drei Jahren davor sind die Emissionen jeweils angestiegen, 2018 ist ein wichtiger Schritt gelungen, um den Zielen des Pariser Klimavertrags wieder näher zu kommen.“ In nahezu allen Sektoren seien die Emissionen gesunken, einzig im Verkehr sei noch keine maßgebliche Senkung gelungen, „auf diesen Bereich wollen wir in Zukunft noch größeres Augenmerk legen.“



„Die bisherige Bundesregierung habe mit der Erarbeitung und dem raschen Beschluss der #mission2030 zum ersten Mal eine Klima- und Energiestrategie vorgelegt, auf deren Basis Maßnahmen aufgesetzt wurden, die nun erste messbare Erfolge zeigen“, so Köstinger. „Wir wissen, welche Maßnahmen wir konsequent weiterverfolgen müssen, um diesen Trend zu festigen: Raus aus fossiler Energie, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der E-Mobilität und 100 % Strom aus erneuerbaren Trägern.“



Mit dem „Raus aus dem Öl“-Bonus, dem Förderpaket für E-Mobilität, dem Ausstieg aus Kohlestrom und der europäischen Einigung auf eine drastische Reduktion des CO2-Ausstoßes bei Neufahrzeugen von 37,5 Prozent, seien wichtige Schritte gesetzt worden, um weitere CO2 Emissionen zu vermeiden. „Allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen, eine unserer größten Aufgaben. Wir werden sie mit Hausverstand bewältigen, ohne Verbote, ohne Bevormundung, sondern gemeinsam mit den Menschen“, so Köstinger. „Die nun vorliegenden Zahlen sind eine große Ermutigung für unseren Weg.“





Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/