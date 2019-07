FPÖ-Hofer: „Mit Gerhard Weis verliert Österreich einen großen Medienmanager“

Wien (OTS) - „Tief betroffen“ vom Ableben des ehemaligen ORF-Generalintendanten Gerhard Weis zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer. „Mit Gerhard Weis verliert Österreich einen großen Medienmanager. Er hat in seiner 30-jährigen Karriere in verschiedensten Spitzenfunktionen die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks maßgeblich geprägt. Ein großer Verdienst ist die in seiner Zeit als Generalintendant vorangetriebene Modernisierung des Unternehmens und die Entwicklung von mutigen und erfolgreichen TV-Formaten. Mein Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden“, so Hofer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at