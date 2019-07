Nehammer: So nicht, Genosse Maderthaner!

VP-Generalsekretär weist Vorwürfe des Wiener Historikers mit roter Schlagseite als "wenig überraschend" zurück

Wien (OTS) - „Es ist wenig überraschend, dass der ehemalige Generaldirektor des Staatsarchives, Wolfgang Maderthaner, nicht spart mit unsachlichen Vorwürfen in Richtung Volkspartei. Der Wiener Historiker mit roter Schlagseite sitzt nämlich auch im Vorstand von mehreren SPÖ-nahen Vereinen wie beispielsweise dem Verein „Sammlung Rotes Wien“ und ist laut Homepage auch stellvertretender Präsident des "Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung", dessen Präsident Michael Häupl ist“, so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei am Freitag. Außerdem habe Maderthaner erst 2018 am "ersten Mitgliederrat der SPÖ" teilgenommen und dort das Parteiprogramm mitgestaltet.



Nehammer verweist abschließend auf einen Kommentar des Verfassungsexperten Peter Bußjäger, der festgestellt hat, dass Druckerspeicher archivrechtlich ohnehin „irrelevant“ seien: „Ich danke dem Föderalismus- und Verfassungsexperten Peter Bußjäger für diese Klarstellung.“



