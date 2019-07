ÖVP - T E R M I N E

(KW 31 von 29. Juli 2019 bis 4. August 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 29. Juli 2019

Besuchstag von Bundesparteiobmann Sebastian Kurz (Steiermark)





FREITAG, 2. August 2019

12:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger begrüßt Teilnehmer des "Landeswandertag des Seniorenbundes Ulrichsberg" (4161 Ulrichsberg)



20:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Wein im Wald" teil (Baumkronenweg, Knechtelsdorf 1, 4794 Knechtelsdorf)





SAMSTAG, 3. August 2019

16:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Vinum Perg" teil (Hauptplatz, 4320 Perg)



21:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Dämmerschoppen des Musikvereins Sigharting" teil (Unterholzen, 4711 Sigharting)





SONNTAG, 4. August 2019

11:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Frühschoppen des Musikvereins Zell an der Pram" teil (4721 Zell an der Pram)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/