HONOR startet weltweiten Verkauf des lang ersehnten HONOR 20 PRO

Hongkong (ots/PRNewswire) - HONOR, die globale Smartphone-Marke, gab heute bekannt, dass der lang erwartete HONOR 20 PRO ab jetzt im Handel erhältlich sein wird und Russland als erstes Land mit dem offiziellen Verkauf im Rahmen eines Medienereignisses in Moskau beginnen wird. Die russischen Verbraucher können das Flaggschiff-Smartphone ab dem 2. August zum Preis von 34990 RUB über alle Verkaufskanäle erwerben. Auch im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, den Niederlanden, der Tschechischen Republik, Finnland, Polen, Malaysia, Ägypten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Ländern soll der Verkauf in Kürze beginnen.

Nach seiner erfolgreichen Welteinführung zu Jahresbeginn in London erhielt der HONOR 20 PRO viel Anerkennung und Lob, und einige globale Medien, darunter Android Central, Android Authority, Digital Trends, GSMArena, PhoneArena und Tech Advisor, werteten ihn als "nahezu perfekt". Mit der Vergabe von 111 Punkten durch DxOMark wurde ein weiterer Erfolg in punkto Kameraleistung erzielt, denn es handelt sich dabei um den zweithöchsten Wert, der je durch ein Smartphone erzielt wurde - der Goldstandard für Kameraleistungen in der Branche.

"In der digitalen und vollständig vernetzten Welt von heute ist das Smartphone das Verbindungsstück in eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten", so George Zhao, Direktor von HONOR. "Der HONOR 20 PRO hat die Smartphone-Kamera auf eine Art und Weise neu erdacht, wie das noch vor einem Jahrzehnt nicht möglich war, und Profi-Fotografen und Enthusiasten können damit ihrer Kreativität Ausdruck verleihen und Momente aus dem Leben einfangen - und das in extremer Klarheit, an kaum belichteten Orten und in detailreicher Schönheit."

Kameraleistung in Profiqualität mit zweithöchster Punktzahl von DxOMark

Die beeindruckend hohe Punktzahl für den HONOR 20 PRO beweist, dass er mit anderen Smartphone-Giganten problemlos konkurrieren kann. Diese große Leistung ist hauptsächlich der Innovationsfreude des Unternehmens zuzuschreiben. Der HONOR 20 PRO ist als Neuzugang in der Produktreihe HONOR N-Series die Verkörperung der Spitzeninnovation und festigt die Führungsposition der Marke im Bereich Smartphone-Design. Zum ersten Mal seit der Entstehung der Marke bringt diese ein Flaggschiff-Gerät auf den Markt, das eine Sony IMX586 48MP KI Quad-Kamera und die mit f/1,4 breiteste Blende aufweist. Im neuesten OTA-Upgrade (Over-the-Air) ist der HONOR 20 PRO auch mit einer extrem hohen ISO-Empfindlichkeit ausgestattet, die ein besseres Fotografiererlebnis bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht.

"Der Honor 20 Pro schafft es dank guter Foto- und Videoleistungen auf breiter Front ohne nennenswerte Schwächen an die Spitze unseres DxOMark Mobile-Rankings. Auf der Suche nach einem Smartphone mit exzellenter Abbildungsleistung sollte das Honor 20 Pro ganz hoch im Kurs stehen, besonders dann, wenn der geringere Preis im Vergleich zu den etablierten Konkurrenten für Sie eine Rolle spielt." - DxOMark

Exklusives und trendiges Design für mehr Lifestyle

Der HONOR 20 PRO definiert das Benutzererlebnis neu, indem er als erstes Produkt von HONOR das weltweit erste Glasrückenmodell Dynamic Holographic vorstellt, das mithilfe der branchenweit ersten Triple 3D Mesh-Technologie hergestellt wird. Dringt Licht durch den Glasrücken, so wird es reflektiert und in alle Richtungen gebrochen, wodurch ein faszinierender optischer Tiefeneffekt erzeugt wird, der den HONOR 20 PRO von seinen Vorgängermodellen unterscheidet.

Ein unvergleichliches Smartphone-Erlebnis mit einem echten Allrounder

Dank der erstklassigen Soft- und Hardwareausstattung ist der HONOR 20 PRO zudem ein Garant für ein wahrhaft intelligentes Erlebnis für alle Benutzer. Der 7nm Kirin 980 KI-Chipsatz ist der Hauptfaktor für seine Geschwindigkeit und Spitzenleistung. Das Gerät ist mit einem 4.000 mAh-Akku ausgestattet, mit dem eine ganztägige ununterbrochene Nutzung möglich ist, und sein extrem großer 256 GB Speicher bietet ausreichend Kapazität für höchste Ansprüche. Der HONOR 20 PRO verfügt auch über einen branchenführenden GPU Turbo 3.0. Diese Funktion erweitert die Gaming-Fähigkeiten des Geräts und bietet dem Benutzer ein noch intensiveres visuelles und taktiles Erlebnis. Um das Gesamterlebnis abzurunden, kommt das Smartphone mit einem Virtual 9.1 Surround Sound System, das alle gängigen Kopfhörer mit oder ohne Kabel unterstützt und eine angenehmere Klangqualität gewährleistet.

