Hörl zu Natura-2000-Gebieten: Hartnäckigkeit und sachlich richtiger Kurs haben sich gelohnt!

Tirol zählt zur europäischen Spitze bei Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten

Innsbruck (OTS) - „Mit der Entscheidung der EU-Kommission, von Österreich keine Ausweisung von weiteren Natura-2000-Gebieten zu fordern, endet ein jahrelanges Hin und Her, das auch maßgeblich von heimischen NGOs befeuert wurde“, so Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl. Damit wurde auch bestätigt, dass sich „unser hartnäckiger und sachlich fundierter Kurs“ gelohnt habe.

Österreich und vor allem auch Tirol zählen bis heute zur europäischen Spitze bei der Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten. Uns war es immer wichtig, die richtige Balance zwischen Umweltschutz und Standortchancen zu betonen. Vor allem in Tirol, wo ohnedies bereits ein Viertel der Landesfläche – in manchen Teilen sogar noch mehr – unter Schutz steht“, so Hörl. Die Entscheidung der EU-Kommission zeige auch, dass seitens Österreich stichhaltig und ökologisch verantwortungsvoll gearbeitet wurde. „Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass seitens der EU der Druck in Richtung Umweltschutz von manchen Beamten enorm hoch war und dieses Thema beinahe missionarisch verfolgt wurde. Hier gilt mein Dank Kommissionspräsident Jean-Claude Junker und Elisabeth Köstinger, die wesentlich dazu beitrugen, diesen Prozess wieder auf eine sachliche Ebene zu führen. Denn wenn diese Akte nun geschlossen wird, zeigt das auch, dass inhaltlich ausreichend Gründe vorliegen, um den aktuellen Stand objektiv als ausreichend zu bewerten“, so Hörl, der sich in diesem Zusammenhang auch bei Landeshauptmann Günther Platter für dessen erfolgreichen Einsatz auf europäischer Ebene bedankt. „Dies ist eine gute Entscheidung für unsere Umwelt und zugleich auch für den Wohlstand in den Dörfern und Tälern Tirols, da die Wirtschaft nicht noch weiter eingeengt und durch überbordende Einschränkungen geschwächt wird“, betont Hörl.

