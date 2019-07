Toto: 10 knackten Doppeljackpot und gewinnen je 7.400 Euro

Noch einmal 50.000 Euro Summer Cash zu Meisterschaftsstart

Wien (OTS) - In der Toto Runde 30A wurden beide Doppeljackpots geknackt. Den Dreizehner-Topf leerten zehn Spielteilnehmer, sie tippten 13 Spiele richtig und erhalten dafür jeweils rund 7.400 Euro.

Drei Dreizehner wurden in Vorarlberg erzielt, je zwei in Nieder- und Oberösterreich sowie über win2day und einer in Wien.

Den Doppeljackpot beim Zwölfer knackten 170 Spielteilnehmer, sie erhalten jeweils 100,50 Euro.

Summer Cash – 50.000 Euro garantiert

Das Fußball-„Sommerloch“ ist nun vorüber, am Wochenende startet die Österreichische Bundesliga, und Toto sorgt dabei mit „Summer Cash“ gleich für eine attraktive Runde: Es geht im Dreizehner Gewinnrang um garantierte 50.000 Euro, das heißt, Toto dotiert den ersten Gewinnrang auf eben diese Summe auf.

In der Torwette hielt der Jackpot im ersten Rang, da es niemandem gelang, fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Den Jackpot im zweiten Rang knackte ein Kärntner im Alleingang, er bekommt für vier richtige Ergebnisse knapp 1.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 30B ist am Samstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 30A

10 Dreizehner zu je EUR 7.395,30 170 Zwölfer zu je EUR 100,50 1.268 Elfer zu je EUR 1,20 5.093 Zehner zu je EUR 0,60 3.334 5er Bonus zu je EUR 0,40

Der richtige Tipp: 1 X 1 1 1 / 2 2 1 1 X X 2 1 X 1 X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 16.023,12 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 993,50 Torwette 3. Rang: 34 zu je EUR 18,80 Hattrick: JP zu EUR 120.025,04

Torwette-Resultate: 2:0 0:0 +:2 1:0 2:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at