14. Bezirk: Linzer Straße/Gruschaplatz - Erhöhung der Verkehrssicherheit

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 30. Juli 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau in der Linzer Straße auf Höhe Gruschaplatz im 14. Bezirk mit Bauarbeiten. Zur Erhöhung der Sichtweiten und zur Verkehrsberuhigung werden Fahrbahnanhebungen errichtet. Zusätzlich werden die vorhandenen Zeitschäden an der Fahrbahn im Bereich der Straßenbahnhaltestellen saniert.



Verkehrsmaßnahmen



Auf Baudauer wird der stadtauswärtige Verkehr über das richtungsführende Gleis geführt. Der stadteinwärtige Verkehr wird über den Gruschaplatz umgeleitet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.



Örtlichkeit der Baustelle: 14., Linzer Straße auf Höhe Gruschaplatz



- Baubeginn: 30. Juli 2019

- Geplantes Bauende: 30. August 2019



Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.



