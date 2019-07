Anstandsverletzung nach Ladendiebstahl

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 25.07.2019, 13:00 Uhr

Vorfallsort: 15., Mariahilfer Straße

Sachverhalt: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden wegen eines Ladendiebstahls alarmiert. Kurz nach dem mutmaßlichen Diebstahl wurde ein 39-jähriger somalischer Staatsangehöriger von den Mitarbeitern angehalten und bis zum Eintreffen der Polizisten angehalten. Der Tatverdächtige, der in einem Rollstuhl saß, zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst unkooperativ. Nicht nur, dass der 39-Jährige die gestohlene Whiskey-Flasche nicht zurückgeben wollte, spuckte, schlug und schimpfte der Mann in Richtung der Polizisten. Die Beamten konnten nach einigen Minuten das Diebesgut an die Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts zurückgeben und den Mann aus dem Geschäft verweisen. Laut mündlichen Angaben ist der 39-Jährige bereits bei den Mitarbeitern in dem Lebensmittelgeschäft bekannt. Er soll mehrmals Diebstähle begangen haben, indem er aus dem Rollstuhl aufsteht und sich anschließend auf das Diebesgut setzt. Der Tatverdächtige wurde mehrfach angezeigt.

