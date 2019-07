Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 26.07.2019, 03:15 Uhr

Vorfallsort: 12., Krzg. Gaudenzdorfer Gürtel – Schönbrunner Straße

Sachverhalt: Ein 23-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw entlang des Gaudenzdorfer Gürtels in Fahrtrichtung Margaretengürtel und wollte die Kreuzung mit der Schönbrunner Straße in gerader Richtung übersetzen. Laut mündlichen Angaben von Zeugen leuchtete in dessen Fahrtrichtung Rotlicht.

Ein 45-Jähriger lenkte seinen Pkw auf der Schönbrunner Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte die Kreuzung mit dem Gaudenzdorfer Gürtel in gerader Richtung übersetzen. Zeugen haben vor Ort angegeben, dass der Lenker Grünlicht für seine Fahrtrichtung hatte.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Pkw des 45-Jährigen gegen einen Lichtmast geschleudert.

Beide Personen wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Alkoholisierung von knapp einem Promille festgestellt. Zudem besitzt der Mann keine gültige Lenkberechtigung. Er wurde mehrfach angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at