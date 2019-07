Marcus Schober (SPÖ): Ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen

„Sex on the Beach“ im dritten Bezirk

Wien (OTS/SPW-K) - Zum bereits zweiten Mal geht es für die JG Landstraße ans Spendensammeln unter dem Motto „Sex on the Beach gegen Klimawandel“. Am Samstag den 27. Juli werden erneut Cocktails gemixt und Spenden gesammelt. Diesmal werden in der Hainburger Straße 11 fleißig Getränke für einen guten Zweck ausgeschenkt.

Alle Spendeneinnahmen gehen an die Non-Profit-Organisation ViA (Visions in Actions), welche sich für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz einsetzt und wertvolle Beiträge zur Bewahrung der Umwelt leistet.

Die Aktion „Sex on the Beach gegen Klimawandel“ konnte beim ersten Anlauf, am 13. Juli in der Rochusgasse, 523,- Euro einnehmen. Diesen Samstag wollen die fleißigen HelferInnen der JG Landstraße mit der geplanten Straßenaktion erneut ein Zeichen gegen den Klimawandel.

Gemeinderat Marcus Schober (SPÖ) unterstützt diese wichtigte Aktion. Er sagt: „Umweltschutz wird eines der entscheidenden Themen unserer und zukünftiger Generationen sein. Umso wichtiger wird die Partizipation von jungen Menschen. Deshalb bin ich stolz, dass sich so viele Jugendliche ehrenamtlich engagieren, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Am Stand merkt man deutlich das Interesse der BürgerInnen zu diesem Thema. Deshalb wird es sicher nicht unsere letzte Aktion gewesen sein.“

Termindetails:

„Sex on the Beach gegen Klimawandel“

27.7.2019

15:00-18:00

Hainburger Straße 11

1030 Wien

