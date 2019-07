JG-NÖ zum Equal Pension Day: „Wir fordern Gleichberechtigung in jedem Lebensalter – Pension darf nicht arm machen!“

St. Pölten (OTS) - Gestern fand der Equal Pension Day statt. Statistisch gesehen verdienen Frauen in der Pension rund 42 Prozent weniger als Männer. Mit dem gestrigen Tag haben niederösterreichische Männer so viel Pension erhalten, wie niederösterreichische Frauen bis Jahresende. Dies führt vor allem zur Altersarmut bei Frauen.

„Als JG Niederösterreich setzten wir uns für ein Österreich ein, in dem jede Frau und jeder Mann gleichgestellt ist. Wir Jungen müssen heute schon dafür kämpfen, dass sich die Lohnschere zwischen Männern und Frauen schließt. Denn diese Ungerechtigkeit fängt in jungen Jahren an und zieht sich bis zur Pension durch. Wir können nur gleichberechtig Leben, wenn jede Frau und jeder Mann dieselben Chancen im Leben und in der Arbeitswelt hat!“, so die Frauensprecherin der JG Niederösterreich, Patricia Katsulis.

„Wichtig ist vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ein Meilenstein war hier die auf SPÖ-Initiative durchgesetzte Anrechnung der Karenzzeiten. Dennoch braucht es noch mehr, wie zum Beispiel die gerechte Aufteilung der unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern, sowie eine Arbeitszeitverkürzung und ein Mindestlohn von € 1.700!“, fordert der JG NÖ Landesvorsitzende, Michael Kögl.

„Wir treten für ein Leben und Altern in Würde ein. Dazu zählt auch, dass wir heute schon an unsere Zukunft denken. Wenn wir Altersarmut bekämpfen wollen, müssen wir heute damit anfangen für gerechte Pensionen einzutreten.“, stellen Kögl und Katsulis abschließend fest.

