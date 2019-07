Wochenend-Tipp: Monatsmarkt im Lainzer Tiergarten!

Sommer in Wien: Natur erleben, schmecken, genießen und zum Nulltarif erholen

Wien (OTS) - Am Sonntag findet der dritte Monatsmarkt mit einer vielfältigen Auswahl an saisonalen Produkten im Lainzer Tiergarten statt! Von Mai bis Oktober bietet sich den Besucherinnen und Besuchern des populären Naherholungsgebietes an jedem letzten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, die Vorratskammer und den Kühlschrank mit frischen Köstlichkeiten aus der Region Wienerwald aufzufüllen. Natur, Erholung und Einkauf lassen sich somit hervorragend in einem Spaziergang vereinen. Der Monatsmarkt des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien offeriert regional und nachhaltig produzierte Produkte:

saisonale Obst- und Gemüsesorten

Pflanzen, Kräuter und Blumen

BIO Schaf- und Schafmilchprodukte

Wild- und Fischspezialitäten

handwerklich gebrautes Bier

Seifen handgefertigt und in Bio-Qualität

Honig

Die Marktstände befinden sich direkt gegenüber des beliebten Waldkinderspielplatzes und des idyllisch eingebetteten Hohenauer Teiches in der „Hauptallee“ im Hermesvillapark.

Tipp: Das beliebte Naherholungsgebiet wurde der Wiener Bevölkerung am 14. April 1919 erstmals zugänglich gemacht. Aus diesem Anlass zeigt eine Ausstellung im Infozentrum beim Eingang Lainzer Tor die bewegte Geschichte „100 Jahre Erholungsgebiet Lainzer Tiergarten“. Die Ausstellung ist täglich während der Öffnungszeiten des Lainzer Tiergartens geöffnet.

Monatsmarkt im Lainzer Tiergarten

von Mai bis Oktober

jeden letzten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr

Lainzer Tiergarten, 13., Lainzer Tor

Erreichbarkeit: Autobuslinie 55A, Station Lainzer Tor

Die AnbieterInnen freuen sich auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

