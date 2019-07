FPÖ-Darmann/Muhr zu Dürreschäden: Rasche Hilfe für Kärntner Landwirte

Landesregierung wird aufgefordert Maßnahmenpaket für die Kärntner Bauern vorzulegen

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Im Zusammenhang mit der dritten Hitzewelle dieses Jahres, von der auch die Kärntner Landwirte betroffen sind, stellen heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann und der Chef der Freiheitlichen Bauern in Kärnten Vizepräsident Manfred Muhr fest: „Die von der Hitzewelle und Dürre betroffenen Kärntner Landwirte brauchen rasche Hilfe. Die Kärntner Landesregierung muss ein Maßnahmenpaket für die Bauern vorlegen, damit die Schäden in den besonders betroffenen Regionen in Kärnten finanziell abgedeckt werden.“

Laut Muhr hat die große Hitze in den vergangenen Wochen in etlichen Kärntner Regionen insbesondere in der Landwirtschaft bereits erhebliche Schäden verursacht. Es gäbe zwar Versicherungen für derartige Schäden, jedoch können sich insbesondere Kleinbauern die oftmals sehr hohen Prämien nicht leisten.

„Es ist daher auch die Kärntner Landesregierung gefordert, den geschädigten Kärntner Landwirten rasch und unbürokratisch Hilfe zukommen zu lassen. Wir werden jedenfalls auch im Kärntner Landtag ein Maßnahmenpaket für die Kärntner Bauern einfordern, damit die betroffenen Landwirte entschädigt werden und dem voranschreitenden „Bauernsterben“ in Kärnten insbesondere in Dürregegenden entgegengewirkt wird“, stellen Darmann und Muhr abschließend fest.

