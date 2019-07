Nachtrag: Baby stürzt aus Fenster und verstirbt

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 25.07.2019, 07:30 Uhr

Vorfallsort: Wien 15 (Rudolfsheim-Fünfhaus), Hagengasse

Sachverhalt: Wie gestern – 25.07.2019 – per Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht, ist ein ca. 10 Monate alter Bub aus einem Wohnungsfenster im 4.Stock gestürzt und noch am Vorfallsort verstorben.

Nach ersten Erkenntnissen war das Fenster aufgrund der Hitze offen gestanden. Der Bub dürfte, während seine Eltern im selben Raum schliefen, unbemerkt über die Couchlehne auf das Fensterbrett geklettert und von dort durch das Fliegengitter, das der Belastung nicht standgehalten hatte, abgestürzt sein. Das Baby dürfte laut amtsärztlicher Einschätzung sofort tot gewesen sein. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde angeregt.

Eine Befragung der Eltern, auch hinsichtlich einer aus strafrechtlicher Sicht in Betracht zu ziehender Fahrlässigkeit, war bislang noch nicht möglich. Auch aus Rücksichtnahme auf das familiäre Schicksal wird die LPD Wien zum vorliegenden Fall keine weiteren Details bekanntgeben.

