ÖAMTC: Erneut Staus auf Altmannsdorfer Straße wegen Gleisarbeiten

Für beide Richtungen nur ein Fahrstreifen frei

Wien (OTS) - Von 29. Juli bis 4. August müssen sich Autofahrer laut ÖAMTC erneut auf Behinderungen im 12. Bezirk einstellen: Die Altmannsdorfer Straße - ein wichtiger Zubringer zur Süd Autobahn (A2) - wird im Bereich Breitenfurter Straße wegen Gleisarbeiten zum zweiten Mal in diesem Sommer in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar sein.

Bei den ersten Sperren Anfang Juli registrierten die ÖAMTC-Experten Verzögerungen von mehr als 90 Minuten. Jetzt in der Hauptreisezeit im Hochsommer sollte es nicht ganz so schlimm werden. Staus werden aber zeitweise nicht ausbleiben. Die Breitenfurter Straße, die seit Wochen stadteinwärts in diesem Bereich gesperrt war, wird ab 30. Juli in beiden Richtungen „einspurig“ befahrbar sein. Die Links-Abbiegerelation stadteinwärts von der Breitenfurter Straße in die Altmannsdorfer Straße - Grünbergstraße bleibt aufrecht.

