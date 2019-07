FPÖ-Linder: „Wer schnell hilft, hilft doppelt - Dürrehilfepaket jetzt dringend notwendig“

„Trockenheit in vielen Regionen Österreichs belastet heimische Landwirtschaft“

Wien (OTS) - „Viele Regionen Österreichs sind bereits von Trockenheit betroffen und so stehen die heimischen Bauern vor großen Problemen. In der Steiermark und in Tirol sind zum Beispiel viele Wiesen so vertrocknet, dass fast kein Futterheu mehr geerntet werden konnte“, informierte heute der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Maximilian Linder, der die Bundesregierung auffordert, ein Dürrehilfepaket vorzubereiten, um die Auswirkungen der akuten Trockenheit in Österreich abzufedern“.



„Wer schnell hilft, hilft doppelt“, meinte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete. Wichtig sei es, dass alle zuständigen Behörden und Stellen rasch wissen was zu tun ist, um unseren Landwirten helfen zu können. „Wir müssen jetzt handeln, um lange Wartezeiten bei den Hilfeleistungen zu vermeiden und um unsere heimischen Bauern geordnet sowie zügig unterstützen zu können“, bekräftigte Linder seine Forderung nach einem Dürrehilfepaket.

