NEOS zu Uber: Es braucht Wettbewerb und eine Modernisierung des Gewerbes

Douglas Hoyos: „Der aktuelle Rechtsstreit zeigt, wie wichtig einheitliche, klare und vor allem zeitgemäße Regeln für alle Beteiligten sind.“

Wien (OTS) - „Der aktuelle Rechtsstreit zwischen Uber und der Wiener Taxibranche zeigt einmal mehr, dass es klare, zeitgemäße und einheitliche Regeln für das Taxi- und Mietwagengewerbe braucht“, fordert NEOS-Verkehrssprecher Douglas Hoyos. „Die Anpassung des Gewerbes an die nicht mehr zeitgemäße Taxiordnung hat diesbezüglich keine Klarheit gebracht.“

Hoyos zeigt auf, was es für einen fairen Wettbewerb im Taxi- und Mietwagengewerbe braucht: „Es Für Taxis und Mietwagen gleiche Regeln – aber nicht die völlig veralteten des Taximarktes und nicht auf Kosten des Wettbewerbs und damit auf Kosten der Konsumentinnen und Konsumenten. Was wir wollen, ist eine einheitliche Regelung, die nicht nach oben nivelliert, sondern nach unten dereguliert und vor allem modernisiert. Nur so haben die Kundinnen und Kunden Entscheidungsfreiheit.“

Die wesentlichen NEOS Forderungen für eine Neuregelung:

Gleiche Regeln für alle, die sich jedoch nicht am Vorbild des Taximarktes orientieren, sondern fair, transparent und wettbewerbsfördernd sind.

Weg mit der Rückkehrpflicht für Mietwägen – sie macht weder ökologisch noch ökonomisch Sinn.





Innovative Systeme für alle nutzbar machen. Transparente Information über die Fahrtkosten bereits beim Buchen, Bewertungssysteme oder die Möglichkeit zu „poolen" (mehrere Fahrgäste werden an Bord genommen) ergeben gerade aus verkehrs- und umweltpolitischer Sicht viel Sinn! Sie abzudrehen zeugt von Innovations-Feindlichkeit und mangelndem Realitätssinn.





Gewerbeschein light. Entbürokratisierung der Fahrerlaubnis für Taxi- und Mietwagenfahrer.





Entbürokratisierung der Fahrerlaubnis für Taxi- und Mietwagenfahrer. Kein Fixpreis: Die Preisgestaltung soll transparent und liberal sein, sodass Angebot und Nachfrage zählen.

