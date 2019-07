Assent Compliance holt sich mit branchenführenden Experten Verstärkung, um Wachstum zu beschleunigen

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Assent Compliance, Entwickler der weltweit führenden Plattform für das Management von Daten entlang der Supply Chain, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Führungsteam und sein Regulatory-Team mit Dave Curley als Chief Revenue Officer und Steven Andrews als sachverständigem Experten für Umweltschutz und ökologische Verantwortung verstärkt hat. Assent setzt mit diesen Neuzugängen sein nachhaltiges Wachstum fort, um der Nachfrage in den internationalen Märkten gerecht zu werden.

Führendes Unternehmen für Supply Chain-Datenmanagement ernennt Tech-Veteran Dave Curley zum Chief Revenue Officer und heißt weltweit anerkannten Richtlinienexperten Steven Andrews als Berater für Umweltvorschriften willkommen.

"Wir haben, nachdem wir uns Kanadas größten Investmentdeal für 2018 sichern konnten, unsere Aktivitäten bei der Expansion in neue Märkte zügig ausgeweitet", erklärt CEO Andrew Waitman. "Wir setzen dabei auf die Besten ihres Faches, und sowohl Dave als auch Steve sind seit langem führend in ihren jeweiligen Bereichen".

Dave Curley wird als Chief Revenue Officer globale Expansion vorantreiben

Als versierter Vertriebs- und Marketingleiter verfügt Dave über mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Vertriebs- und Marketingpositionen bei einer Vielzahl von Software- und Hardwareunternehmen, darunter Mxi Technologies (IFS), QNX (Blackberry QNX) und Mitel. Seine umfangreiche Vermarktungserfahrung in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Industrieautomation, Medizintechnik und Automotive wird Assent befähigen, schnell und kohärent auf die sich weiter entwickelnden Märkte zu reagieren.

"Ich freue mich, Dave als neues Mitglied unseres erstklassigen Führungsteams begrüßen zu dürfen", sagt Waitman. "Dave verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz und ich bin glücklich, dass er unsere Markteinführungsstrategie leitet, während wir weiter wachsen und aktiv an der Definition und Etablierung der neuen Kategorie Supply Chain-Datenmanagement mitwirken".

Steven Andrews bringt legislative Perspektive in branchenführendes Regulatory-Team ein

Steve ist ein international anerkannter Experte, der über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von EU-Richtlinien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Produkt, Abfall und Recycling verfügt. In seiner früheren Rolle als stellvertretender Leiter der Resources & Waste Division im britischen Ministerium für Environment, Food & Rural Affairs war er für die Entwicklung und Durchsetzung von Richtlinien, insbesondere die EU-Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) und zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) verantwortlich. Steve wird das wachsende Netzwerk der globalen Assent-Kunden in Fragen der umweltschutzbezogenen Produkt-Compliance beraten.

"Mit der Einführung neuer Umweltgesetze, die für den Bereich Produkt-Compliance relevant sind, ist Steve die perfekte Ergänzung unseres umfangreichen Teams von Regulatory-Experten", erklärt James Calder, VP Compliance und Regulatory Programs bei Assent. "Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Hintergrundwissen zum Ursprung und der Entwicklung von Rechtsvorschriften und Richtlinien bringt Steve eine neue Perspektive für unsere Kunden und Partner in Bezug auf Umweltschutzauflagen ein".

Informationen zu Assent Compliance

Assent Compliance ist der globale Marktführer für Supply Chain-Datenmanagement. Durch eine Kombination von Spitzentechnologien mit umfassendem Know-how der Wertschöpfungskette hilft Assent Firmen dabei, Daten Dritter zu sammeln und zu verwalten, um Unternehmensmarken zu schützen, den Marktzugang zu verbessern und operative und finanzielle Risiken zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.assentcompliance.com.

Rückfragen & Kontakt:

Alex Brazeau

Communications Manager

866-964-6931

media @ assentcompliance.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/951917/Dave_Curley_Assent_Compliance_RGB.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/951918/Steven_Andrews_Assent_Compliance_RGB.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/951919/Assent_Compliance_Logo.jpg