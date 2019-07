Lotto: Jackpot – am Sonntag geht’s um 1,4 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker – 350.000 Euro warten

Wien (OTS) - Nach dem Vorarlberger-Kärntner Doppelschlag am vergangenen Sonntag blieb nun am Mittwoch wieder einmal ein Sechser aus. Niemand schaffte es, die „sechs Richtigen“ 4, 6, 7, 29, 30 und 37 zu tippen, und damit geht es am kommenden Sonntag um einen Jackpot. Dieser wird mit rund 1,4 Millionen Euro gefüllt sein.

Vier Spielteilnehmern glückte ein Fünfer mit der Zusatzzahl 16, sie erhalten dafür jeweils rund 21.000 Euro. Alle vier waren per Quicktipp erfolgreich; ein Niederösterreicher und ein Kärntner scheiterten an der Zahl 6, bei zwei win2day-Usern waren es die 30 bzw. die 37, die den Sechser verhinderten.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am vergangenen Mittwoch ein Sechser aus, und somit dürfen sich die 22 Fünfer, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, über einen außergewöhnlich hohen Betrag freuen: Sie erhalten jeweils rund 10.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus, es gab keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl. Auch hier geht es also um einen Jackpot, und im Joker Topf am Sonntag werden rund 350.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24.07.2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 610.419,60 – 1,4 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 20.983,10 63 Fünfer zu je EUR 1.453,30 186 Vierer+ZZ zu je EUR 147,60 3.442 Vierer zu je EUR 44,30 4.817 Dreier+ZZ zu je EUR 14,20 55.902 Dreier zu je EUR 4,90 153.108 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 6 7 29 30 37 Zusatzzahl: 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24.07.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 22 Fünfer zu je EUR 10.588,30 1.465 Vierer zu je EUR 26,90 26.635 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 21 26 31 32 37 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24.07.2019

JP, im Topf bleiben EUR 162.260,56 – 350.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 77 mal EUR 880,00 892 mal EUR 88,00 8.090 mal EUR 8,00 80.417 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 7 7 6 2 8

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at