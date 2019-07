Aktueller Radiotest: Styria Radios sind Tagesbegleiter Nr. 1

Graz (OTS) -

Laut aktuellem Radiotest konnten die Styria Radios ihre Führungsposition erfolgreich verteidigen: Die Regionalradios erreichen in Kärnten und der Steiermark einen Marktanteil von 27 Prozent.

Der Süden Österreichs liebt Radio und hört Antenne: Das beweisen die Zahlen des aktuellen Radiotests ganz klar. Die Styria Radios konnten sich im Marktanteil in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark auf 27 Prozent steigern und verzeichnen somit abermals einen Spitzenwert. Als unangefochtene Privatradios in den jeweiligen Bundesländern sind die Styria-Radios fixer Tagesbegleiter für tausende Hörer.

Gelbe Radiokraft im Süden Österreichs

Ungebrochen zeigt sich auch die Kraft der Mediengattung Radio mit einer beeindruckenden Hörverweildauer. Mehr als dreieinhalb Stunden hören die Kärntner und Steirer täglich Radio und stellen dadurch einmal mehr die Popularität von Hörfunk unter Beweis.

„Die Beliebtheit des Medium Radio mit einer steigenden Nutzungsdauer sowie den Spitzenwerten im Marktanteil machen uns sehr stolz und sind für das gesamte Team gleichzeitig eine große Verantwortung und Auftrag täglich das beste Programm für unsere Hörer abzuliefern“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler über das Ergebnis des aktuellen Radiotests. „Den Erfolg haben wir unseren treuen Hörern und Kunden zu verdanken, diese sind das Fundament für dieses großartige Ergebnis“, so Bichler.

Mit der Antenne-App deine Lieblingshits immer dabei

Als Tagesbegleiter Nummer 1 hat die Antenne mit einem brandneuen App-Update für Handy und Tablet einige neue Features in den Stores. „Mit dem Hitalarm versäumen Antenne Fans ab sofort keine Lieblingshit mehr“, berichtet Marketingleiter Manuel Krispl über eines der Highlights der App. Einfach Song in der App markieren und immer daran erinnert werden, wenn dieser auf Antenne gespielt wird.

Mit zehn Musikstreams aus den unterschiedlichsten Genres und dem Live-Player versorgt die Antenne ihre App-Nutzer rund um die Uhr mit den besten Hits. Für die ideale mobile Begleitung durch den Tag sorgen darüber hinaus der aktuellste Newsticker mit Nachrichten aus der Steiermark bzw. Kärnten und der ganzen Welt sowie individuelle Wetterinfos und der schnellste Verkehrsservice in der Antenne App.

Mehr Infos auf www.antenne.at







Quelle:

Radiotest 2019_2, GfK Austria GmbH

Marktanteil, 14-49 Jahre, Mo-So, Basis Steiermark bzw. Kärnten

Alle ausgewiesenen Werte ohne Berücksichtigung der Schwankungsbreite. Alle

Angaben ohne Gewähr.



Rückfragen & Kontakt:

Manuel Krispl

Marketingleitung

Antenne Steiermark & Kärnten



Antenne Steiermark

Regionalradio GmbH & CoKG

Gadollaplatz 1

8010 Graz

T: +43 316 8090 31144

M: +43 664 855 1144

manuel.krispl @ antenne.at

www.antenne.at