AVISO: Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke auf Sommertour

Wiener SPÖ-Frauen laden zum "Picknick im Park“

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke wird im August gemeinsam mit den Wiener SPÖ-Frauen in der Stadt unterwegs sein, um sich mit Frauen in ganz Wien zu vernetzen und auszutauschen. Der Auftakt findet am 1. August gemeinsam mit den JG Wien-Frauen am CopaBeach statt. Anschließend gibt es mehrere Termine unter dem Motto "Picknick im Park".

Termine:

1. August 2019, 17:30 Uhr, CopaBeach, 1220 Wien (gemeinsam mit den JG Wien-Frauen)

7. August 2019, 15:00 Uhr, Währinger Park, 1180 Wien

13. August 2019, 14:00 Uhr, Hofferplatz, 1160 Wien

20. August 2019, 16:00 Uhr, Helmut Zilk Park, 1100 Wien

22. August 2019, 16:30 Uhr, Schönbornpark, 1080 Wien

24. August 2019, 15:00 Uhr, Stadtpark, 1030 Wien

29. August 2019, 16:00 Uhr, Clemens-Hofbauer-Park, 1170

Außerdem laden die Wiener SPÖ-Frauen am 22. August 2019 zum Familiensportfest des WAT am Wiener Rathausplatz ein und werden auch vor Ort vertreten sein.

VertreterInnen der Medien sind zu allen Terminen herzlich eingeladen.

Weitere Infos unter http://www.wien.spoe-frauen.at/ oder https://www.facebook.com/wienspoefrauen/.

