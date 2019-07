Der neue vR3city von vRbikes - SMART URBAN MOBILITY auf drei Rädern

Der neue vR3city macht den Einstieg in die Elektromobilität so attraktiv wie noch nie. Denn er verbindet Agilität mit emissionsfreiem Fahren - die ideale Kombination für die smarte urbane Mobilität. Der elektrische Fahrspass lässt sich nicht nur im vR3city erleben, sondern auch im vR3cargo, sei es als Zustellfahrzeug, Kommunalfahrzeug, Einsatzfahrzeug, oder Transportfahrzeug. Weltpremiere hatte der vR3city anlässlich eines E-Mobilität-Events des schweizerischen Ingenieurverbands im Porschezentrum Schlieren. Die Markteinführung startet im Frühjahr 2020. vR3city wird ab CHF 8.889 (Startangebot: unverbindliche Preisempfehlung inklusive 7.7 % MwSt.) erhältlich sein.

Die Anforderungen an individuelle Mobilitätskonzepte, insbesondere für urbane Ballungsräume, unterliegen seit Jahren einem starken Wandel. Stetig zunehmendes Verkehrsaufkommen, steigende Energiekosten und immer schärfere CO2-Auflagen für den Verkehr in Innenstädten sind Herausforderungen, denen Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb konsequent begegnen. "Der vR3city ist das perfekte Stadt Fahrzeug, das mit seiner Neigetechnik noch ein bisschen perfekter wird", so vRbikes Chef Franz Fabian. Zusammen mit vielen vRbikes Fans und den begeisterten Fahrern der Vorgänger-Generationen freuen wir uns auf den einzigartigen Fahrspass des neuen vR3city. Und zwar zu sehr attraktiven Preisen.

Die Fahreigenschaften sind dank der Neigetechnik noch agiler und spritziger, wozu auch der besonders kleine Wendekreis 4,5 Metern beiträgt.

Gesteigerte E-Performance sowie die Führerschein-L2e-konforme Version begeistern. Mit dem neuen vR3city, hebt vRbikes die Benchmark im Segment der Dreirad-E-Scooter nun auf ein neues Niveau. So ermöglicht eine neue Batteriegeneration mit einer Zellkapazität von bis zu 130Ah, eine signifikant gesteigerte Reichweite. Neues Sonderzubehör, wie etwa die Smartphone-Halterung, bietet zudem noch weiter greifende Möglichkeiten, den neuen vR3city zu individualisieren.

Beim neuen vR3city stehen 4 kW zur Verfügung, und die Reichweite konnte deutlich auf nunmehr circa 130 Kilometer gesteigert werden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h (elektronisch abgeregelt). Aufgeladen wir der vR3city mittels fest installiertem Ladegerät, mit 230V aus jeder handelsüblichen Steckdose.

Dynamische Farbgebung in SMART URBAN BLUE. Last but not least tritt der neue vR3city auch optisch verfeinert ins Rampenlicht. Der neue vR3city ist in jeder gewünschten RAL Farbe verfügbar, wird individuell lackiert.

Die Highlights im Überblick:

- Innovativer Elektroantrieb mit zwei Elektromotoren.

- Deutlich gesteigerte Reichweite durch vergrösserte

Batterie-Zellkapazität von bis zu 130Ah.

- 4 kW Dauerleistung. 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Reichweite

ca. 120 km.

- Führerschein-L2e-konforme Version

- Spitzenleistung. 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Reichweite ca.

120 km.

- Nur 4,5 Meter Wendekreis

- Intelligente Rekuperation im Schiebebetrieb und wenn es bergab

geht

- Neigetechnik-Fahrwerk für ungeahnte Fahrdynamik und gleichzeitig

höchster Fahrsicherheit.

- Leistungsstarke Bremsanlage mit 3 Scheibenbremsen

- «Safe Stop-System» - die Füsse bleiben am Bike.

- «Safe Parking-System» - absteigen & gehen! bergauf, bergab.

JUST SMART URBAN MOBILITY: wendig, leise und lokal emissionsfrei durch die Stadt.

* Stromverbrauch kombiniert: 5,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km Kaufpreis: vR3 ab CHF 8889.- (zeitlich befristetes Startangebot) mit Batteriemiete (ab CHF 89.-/Monat).

Über die vRbikes.ch ag

vRbikes.ch gehört zur vonRoll infratec Gruppe, welche in der Schweiz und im Ausland rund 1200 Mitarbeitende an 8 Produktionsstandorten beschäftigt. Die Elektro-Fahrzeuge werden auf dem Gelände der vonRoll-Giesserei in Choindez (bei Délémont) hergestellt. Auch die Entwicklung findet im Jura statt.

