„Spaghetti-Sultan“ unerwünscht! Zweite Kandidatenfolge der neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Sechs Singles aus Wien, NÖ und der Steiermark stellen sich vor – am 29. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Sechs „einsame Herzen“ auf der Suche nach dem großen Liebesglück stellt die jüngste Folge der neuen ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ von Elizabeth T. Spira am Montag, dem 29. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 vor. Dafür interviewte die Dokumentaristin noch vor ihrem Ableben im März dieses Jahres vier Damen und zwei Herren aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark – darunter die äußerst sportliche Wienerin Melanie, die klare Vorstellung von einem Traummann hat. Was sie nicht will, weiß sie ebenfalls ganz genau: „Bitte keinen Spaghetti-Sultan!“ Für den Wiener Erwin spielt das Aussehen seiner zukünftigen Partnerin hingegen keine große Rolle: „Nur ehrlich und treu soll sie sein!“

Alle sechs Singles der zweiten Kandidatenfolge im Überblick:

Melanie, 50-jährige medizinische Sekretärin aus Wien-Brigittenau, sucht einen Lebensabschnittspartner. Sie ist seit zwei Jahren allein, denn „die Männer, die mir gefallen, sind meist verheiratet“. Aus ihrer geschiedenen Ehe stammt eine mittlerweile erwachsene Tochter. Melanie weiß, „zum Glücklichsein brauche ich keinen Trauschein“. In ihrer Freizeit sportelt sie viel – sie läuft Halbmarathon, macht Krafttraining und Aerobic. Das meiste Geld gibt sie für Schönheit aus. Melanie gefallen sportliche Männer, mit „Haaren auf dem Kopf und im Brustbereich“. Und er soll kein „Spaghetti-Sultan“ sein. Sie möchte keine Affäre, sondern einen gutaussehenden Mann, der in allen Lebenslagen zu ihr steht und bei dem sie so sein kann, wie sie ist.

Der 63-jährige Pensionist Erwin aus Wien-Floridsdorf sucht „eine Dame, die mit mir den weiteren Lebensweg bestreitet“. Er war 23 Jahre verheiratet, dann hat ihn seine dritte Ehefrau wegen eines anderen verlassen. Sie war seine große Liebe und unter der Trennung hat Erwin sehr gelitten. Das Tanzen hat ihm über den Schmerz weggeholfen. Seit drei Jahren ist er allein, „das Flirten ist vielleicht ein bissl eingerostet“. Das Aussehen der Frau ist Erwin nicht wichtig, sie kann „dünn sein oder stärker, nur ehrlich und treu soll sie sein und für mich da sein.“ Erwin leidet unter schrecklicher Flugangst, sein letzter Flug war vor 23 Jahren. Als leidenschaftlicher Autofahrer fährt er mit dem Auto in den Urlaub. Erwin ist nicht ortsgebunden – „wenn die Liebe passt, ist der Ort egal.“

Elfi ist 57 Jahre alt, Pensionistin und kommt aus Niederösterreich. Sie möchte einen Partner, „der beziehungsfähig und beziehungswillig ist“. Mit dem ersten Lebensgefährten wollte sie Kinder. Da er zeugungsunfähig war, zerbrach die Beziehung. Der zweiten Beziehung entstammt ein Sohn. Nach sechs Jahren kam es zur Trennung. Im Ägyptenurlaub lernte Elfi ihren neuen Ehemann kennen. „Nach einer Woche war es klar, es ist mehr als ein Urlaubsflirt.“ Es blieb bei einer Fernbeziehung, da sie nicht auswandern wollte und nach fünf Jahren kam es zur Scheidung. Der neue Mann soll offen sein für Neues, Charme haben und Respekt ihr gegenüber. „Mit einem Mann mit altmodisch geprägtem Frauenbild komme ich nicht zurecht.“

Claudine, 47, Weltbürgerin aus Wien-Meidling, ist seit 2015 offiziell geschieden. Außer dem gemeinsamen Glauben verband die Eheleute nicht viel, „ich war viel zu unreif und habe nicht überlegt.“ Claudine träumt von einem gebildeten Mann, „er muss kein Akademiker sein, es gibt viele Leute, die haben sich auch selbst gebildet!“. Er soll älter als 40 sein und ihre zwei Söhne akzeptieren, „das ist nicht einfach.“ Sie selbst legt viel Wert auf Toleranz, Herzensbildung, Generosität, Respekt und Moral, der Mann soll ebenso wie sie weltoffen sein. Die studierte Afrikanistin trägt auch eine große Liebe für Afrika im Herzen, „der Mann müsste das verstehen.“ Für Claudine bedeutet eine Beziehung aufzubauen viel Arbeit, „Liebe heißt manchmal auch opfern und Kompromisse schließen. Heute habe ich die Reife, die mir dafür als junge Frau gefehlt hat.“

Karl-Franz, 67-jähriger Pensionist aus der Steiermark, wünscht sich „Sympathie auf den ersten Blick und das Gefühl, diese Frau könnte ich liebhaben.“ Der pensionierte Berufssoldat hat kein Chaosleben, sondern ist pflichtbewusst, verständnisvoll und sehr sportlich. Seine Exfrau war diesbezüglich „leider anspruchslos“ und daher wollte er nach 30 Ehejahren die Scheidung. „Ich habe es mir nicht leicht gemacht, aber es war ein solider Schlussstrich.“ Die neue Frau soll um ein paar Jahre jünger sein, nicht größer als 1,60 m und sie soll kein Übergewicht haben. „Leute, die alleine wohnen, werden so eigensinnig. Um dem vorzubeugen, will ich eine Partnerschaft.“

Auch die 55-jährige Gärtnerin Jasmin kommt aus der Steiermark. Sie sucht einen passenden Partner „bis an mein Lebensende.“ Seit acht Jahren lebt Jasmin allein, „die Zeit ist so schnell vergangen. Jetzt ist mein Sohn aus dem Haus und es ist Zeit für Veränderung.“ Mit dem Vater ihres Sohnes war sie zehn Jahre liiert, sieben davon verheiratet, aber man hat sich auseinanderentwickelt und die Romantik ging verloren. Mit ihrem letzten Partner war sie dreieinhalb Jahre glücklich zusammen, er war ihre große Liebe. Leider erkrankte er schwer und die Beziehung hielt nicht stand. Jasmin liebt das Verspielte und Kreative des italienischen Barocks, „das spiegelt auch meinen Charakter wieder.“ Sie sucht einen großzügigen Mann mit Herzensbildung, er soll sie auf Händen tragen, lustig sein. Großen Gefallen findet sie an südlichen Typen – „wenn er ein Bäuchlein hätte, wäre es kein Problem. Kompromisse muss man schließen.“

Weitere Details zur neuen Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von Wega Film – sind unter presse.ORF.at abrufbar. Dakapo-Termine gibt es ab 3. August immer samstags um 12.10 Uhr in 3sat. Noch mehr Elizabeth T. Spira zeigen ORF 2 und ORF III noch bis Ende August immer sonntags und dienstags: Insgesamt 40 Filme ihrer 60 Sendungen umfassenden Kultreihe „Alltagsgeschichte“ – sowohl Klassiker als auch selten gezeigte Folgen – stehen auf dem Programm.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at