LG baut Ultra-Premium-Präsenz auf Evian Championship 2019 aus

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Electronics (LG) begeht das dritte Jahr als offizieller Partner von The Evian Championship, wo die edle Premiummarke LG SIGNATURE bei zahlreichen Veranstaltungen und Attraktionen im Mittelpunkt steht, um ihr einzigartiges Angebot zu präsentieren.

Die Meisterschaft findet in diesem Jahr vom 25. bis zum 28. Juli im französischen Évian-les-Bains statt und ist neben ANA Inspiration, KPMG Women's PGA Championship, U.S. Women's Open und Ricoh Women's British Open eines der fünf wichtigsten Turniere der Ladies Professional Golf Association (LPGA). Es wird damit gerechnet, dass die internationale Veranstaltung mehr als 24 Millionen Zuschauer aus 170 Ländern anlockt und damit ist sie eine echte weltweite Attraktion.

LG SIGNATURE steht mittels einer Reihe von Veranstaltungen an allen vier Tagen im Mittelpunkt, darunter der fesselnden LG SIGNATURE Experience Zone, in der Profis und Zuschauer die ausgefeilten Produkte von LG aus erster Hand erleben können. In der Zone finden sich der LG SIGNATURE OLED TV, ein Kühlschrank, eine Waschmaschine sowie ein Luftreiniger und zudem das neueste Element der Kollektion, der LG SIGNATURE Weintemperierschrank. Dieser wird zudem in den VIP-Bereichen des Turniers aufgestellt, sodass die Gäste Golf erleben und dabei perfekt temperierten Wein genießen können.

Auf dem Golfplatz wird das überaus wichtige 8. Loch erneut den Namen The LG SIGNATURE Hole tragen; Banner betonen dort die herausragende Qualität der Marke. Preis für ein Hole-in-One ist ein Produkt von LG SIGNATURE Linie. Fans können ihren Lieblingsspielerinnen Nachrichten auf der offiziellen Facebook-Seite hinterlassen und so einen LG SIGNATURE OLED TV gewinnen.

LG wird die erfolgreiche dreijährige Partnerschaft mit diesem prestigereichen Turnier in diesem Jahr mit einer digitalen Videoserie feiern. Die dreiteilige Videoserie unter dem Titel Perfection zeigt die Marke LG SIGNATURE gemeinsam mit den weltbekannten Golfspielerinnen Chun In-gee und Park Sung-hyun auf der Suche nach dem perfekten Produkt, der perfekten Performance und dem perfekten Spiel.

"Unsere Partnerschaft mit der Evian Championship hat im Lauf der Jahre an Umfang sowie Dynamik gewonnen und spielt eine wichtige Rolle dabei, unsere weltweite Premiumstrategie auf ein noch höheres Niveau zu bringen", sagte Brian Na, Vizepräsident und Leiter von LG Europe. "Wir freuen uns über die Gelegenheit, Fans von LG in Europa und auf der ganzen Welt den Ultra-Premium-Luxus von LG nahezubringen."

LG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. LG SIGNATURE vereint das Beste aus LG-Technologie sowie Design in einer einzigen Marke und bietet Verbrauchern eine Kollektion, die sich durch subtile Eleganz sowie erstklassige Leistung auszeichnet. Die Produktpalette von LG SIGNATURE umfasste den View Door-in-Door(TM)-Kühlschrank, die TWINWash(TM)-Waschmaschine, Luftreiniger und den preisgekrönten "Wallpaper" OLED TV W. Alle LG SIGNATURE-Produkte haben eines gemeinsam: kompromisslose Qualität, wobei der Fokus auf dem Wesentlichen liegt. LG SIGNATURE-Produkte wurden mit einer Reihe von Industriepreisen für technologische Innovation und anspruchsvolles Design ausgezeichnet, darunter der 2017 CES Best of Innovation Award, der iF Gold Award 2016, der Red Dot Design Award 2016 und der Engadget Best of CES Award 2019 für den LG SIGNATURE OLED TV R. Weitere Informationen über LG SIGNATURE erhalten Sie unter www.LGSIGNATURE.com

