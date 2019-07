ADMIRAL präsentiert neuen Werbespot mit David „THE HOFF“ Hasselhoff

Der österreichische Sportwett- und Glücksspielanbieter ADMIRAL startet mit neuem Werbespot in die kommende Saison!

ADMIRAL Österreich gewinnt den US-amerikanischen Schauspieler und Sänger David „THE HOFF“ Hasselhoff als Testimonial für ihre neue Werbelinie. Nach der offiziellen Bekanntgabe beim ICONVIENNA Brand Global Summit 2019 im Novomatic Forum, präsentiert ADMIRAL Österreich nun seinen neuen Kampagnen-Werbespot für Sportwetten und Glücksspiel mit „THE HOFF“.

„Wir möchten unseren Gästen mit unserem Sportwett- und Glücksspielangebot in den Filialen und Sportbars abwechslungsreiche sowie spannende Unterhaltung bieten. Als Entertainment-Profi verkörpert David Hasselhoff diesen Spirit perfekt, deshalb bin ich sehr stolz auf diese Kooperation“, berichtet Paul Kozelsky Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH.

Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, freut sich über die Partnerschaft: „David Hasselhoff hat als geborener Entertainer, Sänger und TV-Star Kultstatus erreicht. Da er ein großer Österreich-Fan ist und sich trotz seiner internationalen Erfolge besonders mit den heimischen Fans verbunden fühlt, passt er perfekt zu unserer Marke.“

Gemeinsam mit der Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) und dem state-of-the-art Regisseur Lars Timmermann ist ein hollywoodreifer Videodreh gelungen. Mit dem Launch der neuen Werbelinie wird die Kampagne auch auf anderen Kanälen wie Print, Online und Social Media ausgerollt. Fans von „THE HOFF“ kommen dabei nicht zu kurz, denn David Hasselhoff kommt diesen Herbst gleich drei Mal nach Österreich, mit Konzerten in Innsbruck, Wien und Graz.

Hier finden Sie exklusive den neuen ADMIRAL & THE HOFF-Spot sowie das Gewinnspiel für 200 David Hasselhoff-Konzertkarten:

ADMIRAL & THE HOFF - Spot 2019/20

www.admiral.ag

THE HOFF - Ticket Promotion

www.admiral.at/ichhoff

