Ein Jahr gratis Wäschewaschen

Wien (OTS) - Henkel CEE unterstützt auch in diesem Jahr Auftakt GmbH mit einem Jahresbedarf an Waschmittel. Die Einrichtung mit Sitz im 3. Wiener Gemeindebezirk, dem Heimatbezirk von Henkel, betreut Menschen mit Behinderungen beim Wohnen und in der Freizeit. Auftakt GmbH-Geschäftsführerin Mag. Irene Luftensteiner: „Diese Unterstützung hilft uns sehr! Das dadurch eingesparte Haushaltsgeld können wir für zusätzliche Freizeitaktivitäten unserer Klienten nutzen.“

Auftakt GmbH betreibt in Wien 10 Standorte, an denen über 180 Klienten leben, und 2 Beratungsstellen. Die Organisation kümmert sich vor allem um Menschen, die besondere Unterstützung in unterschiedlichen Lebenslagen brauchen. Das Angebot reicht von vollbetreutem Wohnen in Wohngemeinschaften, über vollbetreutes Wohnen in Einzelwohnungen, bis hin zu teilbetreutem Wohnen in der eigenen Wohnung. „Wir freuen uns, die wichtige Arbeit von Auftakt GmbH unterstützen zu können, und sehen unser Engagement als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung, der wir uns als Unternehmen gerne stellen“ , erläutert Mag. Georg Grassl, General Manager Laundry & Home Care Österreich bei Henkel CEE, die Gründe für die langjährige Partnerschaft.

Henkel unterstützt karitative Einrichtungen und Sozialmärkte in Österreich jedes Jahr mit Produktspenden im Wert von rund 200.000 Euro.

Die Osteuropa-Zentrale von Henkel befindet sich in Wien. Das Unternehmen hält in der Region eine führende Marktposition in den Geschäftsbereichen Laundry & Home Care, Adhesive Technologies und Beauty Care. In Österreich gibt es Henkel-Produkte seit 131 Jahren. Am Standort Wien wird seit 1927 produziert. Zu den Top-Marken von Henkel in Österreich zählen Blue Star, Cimsec, Fa, Loctite, Pattex, Persil, Schwarzkopf, Somat und Syoss.

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Henkel einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Verwendete Sammelbezeichnungen wie Konsumenten, Verbraucher, Mitarbeiter, Manager, Kunden, Teilnehmer oder Aktionäre sind als geschlechtsneutral anzusehen. Die Produktnamen sind eingetragene Marken.

