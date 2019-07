Daumen hoch für ORF RADIO OBERÖSTERREICH

34.000 neue Hörerinnen und Hörer

Linz (OTS) - Besser kann der Start in einen traumhaften Sommer kaum mehr sein! Der aktuelle Radiotest 2019_2 der unabhängigen Marktforschungsinstitute GfK Austria und Ankordata für den Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 bringt für ORF RADIO OBERÖSTERREICH in allen Altersgruppen Zugewinne bei den Marktanteilen und den Reichweiten! Wir sagen „Herzlich willkommen!“ zu 34.000 neuen Hörerinnen und Hörern gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, die RADIO OBERÖSTERREICH zu ihrem Lieblings-Radiosender gewählt haben! Insgesamt hören 355.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher täglich ihr ORF RADIO OBERÖSTERREICH (Mo.–Fr., 10+) im Sendegebiet.

Eines vorweg: Ein großes Dankeschön gilt unseren vielen tausend Radio Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern! Sie haben das Programm aus dem ORF Landesstudio Oberösterreich einmal mehr zum beliebtesten und erfolgreichsten regionalen Sender des Landes gemacht. Denn der aktuelle Radiotest zeigt quer durch alle Altersgruppen deutliche Zugewinne. Auf dem Gesamtradiomarkt konnte ORF RADIO OBERÖSTERREICH sowohl bei den Marktanteilen als auch bei den Reichweiten zulegen:

plus 3 Prozentpunkte bei den Marktanteilen, plus 2,1 Prozentpunkte bei den Reichweiten (Mo.-Fr., 10+). Auch in der Zielgruppe 35+ gab es neuerlich Zugewinne: 32% Marktanteil und 33,3% Tagesreichweite bedeuten, dass jede und jeder Dritte in Oberösterreich täglich ORF RADIO OBERÖSTERREICH hört (Mo.-Fr., 35+).

Und auch in der Gruppe der 14-49jährigen konnte das regionale ORF Radioprogramm ein kräftiges Plus verzeichnen. Auch hier geht es bei den Marktanteilen und den Reichweiten klar nach oben.

„Wir haben in den letzten Jahren ORF RADIO OBERÖSTERREICH auf Zukunftskurs gebracht“, zeigt sich ORF Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer zufrieden und dankbar über das Ergebnis des aktuellen Radiotests und die große Zustimmung der Hörerinnen und Hörer. „Wir haben ein tolles Team aus einigen neuen, jungen Moderatorinnen und Moderatoren, die gemeinsam mit unseren bekannten und beliebten Radiostimmen das perfekte Programm für Oberösterreich präsentieren. Kompetente Nachrichten, ein buntes Programm und vor allem der beste Musikmix des Landes überzeugen die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher jeden Tag aufs Neue. Das freut uns und dafür bedanken wird uns sehr herzlich! Und wir freuen uns auch weiterhin auf den direkten Kontakt mit unseren Hörerinnen und Hörern – ob derzeit bei „Mein Sommerradio“, ob im Fernsehen bei „Guten Morgen Österreich“ oder beim „Radio Oberösterreich Stammtisch“. Radio zum Kennenlernen, Radio zum Angreifen, Radio mit und für die Menschen im Land – das wollen wir auch in Zukunft sein“, so Rammerstorfer.

Für den ORF gesamt bedeuten 71% Marktanteile, dass mehr als 7 von 10 gehörten Radiominuten auf eines der ORF Radioprogramme entfallen, die Tagesreichweite des ORF liegt bei 63,7%

(Mo.-So., 10+).

Ein sehr erfolgreiches Halbjahr war es bisher auch für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie verzeichnete rund 50 % Marktanteil und einen Schnitt von täglich rund 185.000 Zuseherinnen und Zusehern in den ersten Monaten dieses Jahres (Mo. – Fr.).

