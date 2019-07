CA Immo schließt Mietvertrag über 23.000 m² in Berlin ab - Baustart für Bürohochhaus noch 2019

CA Immo beschließt Neubau eines Bürohochhauses am Europaplatz in der Berliner Europacity

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird exklusiver Mieter; langfristiger Mietvertrag über rd. 23.000 m² Mietfläche abgeschlossen

Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt; Baubeginn noch im Jahr 2019 – Fertigstellung voraussichtlich Ende 2023

CA Immo hat mit KPMG einen langfristigen Mietvertrag über rund 23.000 m² Mietfläche in der Berliner Europacity abgeschlossen. Hierzu hat CA Immo die Realisierung eines modernen, rund 84 Meter hohen Class-A Bürohochhauses am Europaplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Berliner Hauptbahnhof beschlossen. Der Baustart des 100% vorvermieteten Landmark-Gebäudes soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen. Das Gesamtinvestment der CA Immo beträgt rund 155 Mio. Euro.



Andreas Quint, CEO der CA Immo: „Wir freuen uns besonders, mit KPMG diesen Mietvertrag abgeschlossen zu haben, denn uns verbindet nicht nur eine langjährige Geschäftsbeziehung an diesem Standort, sondern auch ein gleiches Verständnis für hochwertige und gleichzeitig innovative Bürogebäude. Das Investment in das neue Hochhaus passt ideal in unsere Portfoliostrategie und wird unsere nachhaltigen Erträge langfristig stärken.“



Mit dem Bau des geplanten Bürohochhauses errichtet CA Immo bereits das neunte Gebäude im Stadtquartier Europacity rund um den Berliner Hauptbahnhof. Mit rd. 20% Portfolioanteil (am 4,6 Mrd. € Gesamtportfolio) entfällt auf Berlin das größte regionale Marktsegment des Unternehmens. Zusätzlich zu zehn Bestandsgebäuden und zwei Bürogebäuden im Bau (davon eines für den eigenen Bestand) hält CA Immo in Berlin Grundstücksreserven, die weitere Büroprojekte im Ausmaß von rd. 150.000 m² Bruttomietfläche ermöglichen.



KPMG bündelt am Standort Europacity ab Anfang 2024 seine Berliner Einheiten. Bereits im März 2018 hatte KPMG das ebenfalls von CA Immo errichtete und vermietete rund 13.000 große Nachbargebäude des nun geplanten Hochhauses bezogen. Beide Gebäude sind über eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden. Das von Allmann Sattler Wappner Architekten (München) entworfene neue Hochhaus besteht aus einem rund 84 Meter hohem Turm und einem 4-6-geschossigen Sockelbau. Der Entwurf wurde bereits im Jahr 2017 im Rahmen eines international ausgelobten Architekturwettbewerbs prämiert.



Das Gebäude erstreckt sich über insgesamt 22 Stockwerke und wurde nach den Bedürfnissen von KPMG konzipiert. So wird es neben den Büroetagen über ein modernes Konferenzzentrum sowie über eine Cafeteria für die Mitarbeiter – das sog. „Sky Deli“ im obersten Geschoss des Gebäudes – verfügen. Darüber hinaus stehen den Mitarbeitern zwei Dachterrassen auf dem Dach des Sockelgebäudes zur Verfügung. Im Erdgeschoss lädt eine großzügige Lobby mit einem mehrgeschossigen Atrium sowie ein auch öffentlich zugängliches Restaurant sowohl Besucher als auch Mitarbeiter von KPMG ein.



Wie alle CA Immo Büroneubauten wird auch dieses Gebäude als Green Building errichtet und mindestens eine Zertifizierung nach DGNB Gold erhalten.



Daten & Fakten Bürohochhaus am Europaplatz

Adresse: Europaplatz, 10557 Berlin

Gebäudeart: Hochhaus mit Sockelbau

Nutzungsarten: Büro, Konferenz, Restaurant, Café

Höhe: ca. 84 Meter

Geschosse: 22, inkl. Erdgeschoss

Bruttogrundfläche: ca. 29.000 m²

Mietfläche: ca. 23.000 m²

PKW-Parkplätze: 23 + 261 (in gemeinsam genutzter Tiefgarage), davon 18 mit E-Ladestation

Fahrradstellplätze: ca. 200, davon 30 E-Ladestationen

Zertifizierung: mindestens DGNB-Gold für Nachhaltigkeit angestrebt

Geplanter Baustart: viertes Quartal 2019

Geplante Fertigstellung: voraussichtlich Ende 2023



Zur Europacity

Mit der Europacity entsteht seit ca. 10 Jahren auf einer Fläche von rund 60 ha ein neues urbanes, gemischt genutztes Stadtquartier am Berliner Hauptbahnhof. Als einer der Haupteigentümer der Flächen hat CA Immo in den vergangenen Jahren in enger Kooperation mit dem Land Berlin die Entwicklung des Areals vorangetrieben. Zahlreiche Gebäude wurden von CA Immo auf dem Areal bereits fertig gestellt und in den eigenen Bestand übernommen, z. B. das Hochhaus Tour Total, das John F. Kennedy Haus, das KPMG Gebäude (Fertigstellung im Frühjahr 2018) sowie das kürzlich fertig gestellte Bürogebäude am Kunstcampus. Unmittelbar auf dem Washingtonplatz errichtet CA Immo derzeit das Solitärgebäude cube berlin; ein weiteres Bürogebäude (MY.B) ist an der Heidestraße im Bau. Die Fertigstellung der beiden Gebäude soll bis Ende 2019 erfolgen.

