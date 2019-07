AWE 2020 erhält weltweite Beachtung mit High-Tech-Produkten

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die AWE 2020, organisiert von der China Household Electrical Appliances Association, bereit sich darauf vor, bald ihre Besucher und Aussteller begrüßen zu dürfen. Es wurden drei weitere Hallen gebaut, wodurch sich die Anzahl der Hallen auf 13 und die Gesamtfläche auf noch nie dagewesene 150.000 m² erhöht.

INFORMATIONEN zur AWE 2020

Zeitraum: 11. - 14. März 2020

Ort: Shanghai New International Expo Center

Hallen: W1-W5, N1-N5, E1-E3

Die AWE 2019 bot bereits einen umfassenden Überblick über die neuesten Innovationen in vielen Bereichen, darunter Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, IoT, KI, 5G, intelligente Transportsysteme und Unterhaltung. Es standen dabei nicht nur die renommiertesten chinesischen Gerätehersteller, Hightech-Firmen und Internetunternehmen im Rampenlicht.

Bei den typischen Haushalts- und Elektronikgeräten stellte man am Haier-Messestand die neuesten Durchbrüche in sieben Bereichen vor, darunter Sicherheitssysteme, Waschmaschinen und Luftreinigungssysteme für den Innenbereich, um nur einige zu nennen. Das Wäschepflege-IoT-System von Haier ließ Besuchern einen Blick in die Zukunft werfen; es umfasste eine Plattform für das Lebenszyklusmanagement mit einer integrierten intelligenten Lösung für Reinigung, Pflege, Lagerung, Trocknung und Einkauf. Haier XCOOK integrierte in seiner Rolle als Gesundheitsratgeber und Teil des Haier Food IoT Systems mehr als 200 Anbieter aus sieben Bereichen, darunter Lebensmittel, Unterhaltung, Agrikultur und mehr, sodass eine Komplettlösung für den Einkauf, die Lagerung, das Zubereiten von Speisen, die Hygiene und das Gesundheitsmanagement geschaffen wurde, die unterschiedliche Nutzeranforderungen erfüllen kann.

Die AWE 2019 fungierte außerdem als Bühne für globale Markenhersteller von Fernsehgeräten. Neben fünf chinesischen Giganten aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik (Hisense, Skyworth, TCL, Changhong und Konka) gewährten auch internationale Größen wie Samsung, Sony, Sharp, LG, Panasonic und der globale Riese LG Display einen spektakulären Einblick in ihre Produkte. Wichtig festzuhalten ist, dass diese Giganten ihre neuesten Display-Technologien vorgestellt haben, um der Welt die atemberaubendsten aller Bildschirmerlebnisse zu präsentieren: 8K-Auflösung mit spannenden, lebendigen Bildern, biegsame, flexible OLED-Displays, diverse ULED-Fernseher sowie Laser-Farbfernseher. Kurz gesagt waren die Fortschritte in der Unterhaltungselektronik eine wahre Augenweide.

In diesem Jahr wollten die AWE-Organisatoren mit einem spektakulären "Gourmet-Festival" aus der Reihe tanzen. Dabei zeigten Küchengerätehersteller ihre Tipps und Tricks beim Zubereiten von Speisen und nutzten dazu eine Vielzahl von brandneuen Geräten, die Medien-Streamer und Konsumenten gleichermaßen anlockten und die Ansprüche der Zuseher zufriedenstellten. Die Grenze zwischen Technologie und gutem Essen verschwamm dabei komplett.

Möglicherweise wird es erst im März 2020 dazu kommen, dass solche Momente auch wirklich authentisch wahrgenommen werden, doch die Organisatoren sind bereits jetzt vom fulminanten Charakter der AWE überzeugt.

Thomas Wang

Thomas @ cheaa.com

+86-10-67093609

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/950903/AWE2020.jpg