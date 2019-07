Edtstadler: "Datenschutz dringend nötig, muss aber praktikabel sein"

DSGVO hat zweifellos stärkeres Bewusstsein für Datenschutz geschaffen. Ausnahmen für Kleinunternehmen, Vereine und Sportvereine sind aber dringend geboten.

Brüssel (OTS) - "Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat auf jeden Fall erreicht, dass es ein stärkeres Bewusstsein für den dringend notwendigen Schutz persönlicher Daten gibt", sagt ÖVP-Delegationsleiterin Karoline Edtstadler zur heutigen Evaluierung der Umsetzung der DSGVO durch die EU-Kommission. "Das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig, in der wir jeden Tag mit einer ständig wachsenden Flut an Daten und deren Verarbeitung zu tun haben."

"Doch muss der Datenschutz für jene, die ihn auf täglicher Basis einhalten und berücksichtigen müssen, so unbürokratisch und praktikabel wie möglich sein. Ich bin froh, dass EU-Justizkommissarin Vera Jourova ausdrücklich angekündigt hat, dass sie eine bessere Anwendbarkeit für Unternehmen bereits ins Auge gefasst hat", sagt die frühere Richterin Edtstadler. "Vor allem für Kleinunternehmen, Vereine wie etwa Sportvereine muss es weitere Ausnahmen und Vereinfachungen geben, das ist ein wichtiger Beitrag für den Bürokratieabbau. Wenn sich Startups und Klein- und Mittelunternehmen bis heute über die DSGVO als "Bürokratiemonster" beschweren, ist klar, dass es Handlungsbedarf gibt."

In ihrem Einsatz für effektiven und zugleich praktikablen Datenschutz arbeitet Edtstadler eng mit ihrem deutschen CDU-Kollegen Axel Voss zusammen, der Sprecher der Europäischen Volkspartei für den zuständigen Rechtsausschuss ist. "Datenschutz ist unverzichtbar im digitalen Zeitalter. Er darf aber Kleinunternehmen, Vereine und Sportvereine nicht in ihrer Existenz gefährden. Damit liegen wir voll auf der Linie der Europäischen Volkspartei", schließt Edtstadler.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karoline Edtstadler, +32-228-47733

karoline.edtstadler @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431, wolfgang.tucek @ ep.europa.eu