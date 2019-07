AVISO: Bundeskanzlerin Bierlein und Verteidigungsminister Starlinger bei Welpentaufe im Militärhundezentrum

Wien (OTS) - Am Montag, den 29. Juli 2019 bekommt das Österreichische Bundesheer wieder Zuwachs: Im Rahmen der traditionellen Militärhundetaufe werden sieben Rottweiler-Welpen in Kaisersteinbruch getauft. Verteidigungsminister Thomas Starlinger, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sowie Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend Ines Stilling und Landeshauptmann des Burgenlandes Hans Peter Doskozil übernehmen die Patenschaft der kleinen Vierbeiner. Mit dem Umhängen der Hundedienstmarke treten die drei Monate alten Welpen im Rahmen des militärischen Festaktes offiziell ihren Dienst beim Bundesheer an.

Medienvertreter sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Zusätzlich bieten wir Vertreterinnen und Vertretern der Medien eine Transportmöglichkeit in Richtung Militärhundezentrum.

Abfahrt:

12.45 Uhr; Treffpunkt Roßauer Kaserne,

Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Rückfahrt:

16.00 Uhr; anschließend Ankunft Roßauer Kaserne

Es wird um Anmeldung unter presse@bmlv.gv.at oder +43 664 622 1005 sowie um Bekanntgabe eines Transportbedarfs gebeten. Vor Ort bestehen Film- und Fotomöglichkeit.

Ablauf:

-14.00 Uhr Eintreffen von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Verteidigungsminister Thomas Starlinger; anschließend Einweisung in das Militärhundezentrum

-14.25 Uhr Dynamische Vorführung der Militärhunde

-14.45 Uhr Hundetaufe mittels Umhängen der Dienstmarken durch Frau Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Verteidigungsminister Thomas Starlinger, Frauenministerin Ines Stilling sowie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil



Zeit: 29. Juli 2019, ab 14.00 Uhr

Ort: Militärhundezentrum,

Eisenstädterstraße, 2462 Kaisersteinbruch, Österreich

