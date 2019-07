ARBÖ: Verkehrsunfall auf der West-Autobahn sorgt für Verzögerung

Wien (OTS) - Heute gegen 12.15 Uhr hatte sich in Niederösterreich auf der West-Autobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien ein Unfall zwischen Loosdorf und dem Knoten Sankt Pölten ereignet. Involviert waren sowohl ein Personenkraftwagen als auch ein Lastkraftwagen. Zeitweise mussten dadurch zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden, was für circa 6 km Stau und zeitweise bis zu einer Stunde Zeitverlust sorgte. Ausweichen konnten die Autofahrer mit Fahrziel Wien bei der Abfahrt Loosdorf über die Wiener Straße (B1), das Stadtgebiet von Sankt Pölten und von dort aus über die Kremser Schnellstraße (S33) bis zum Knoten Sankt Pölten.

