FINMECHANICS und ANDILE Solutions verhelfen afrikanischen Banken zu einem technologischem Fortschritt

Singapur und Johannesburg (ots/PRNewswire) - Finmechanics, ist ein in Singapur ansässiger Anbieter einer neuen Generation einer Treasury- und Risikomanagement Plattform. FM CONVERGE und ANDILE Solutions ist der führende Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen. Die beiden Unternehmen gaben heute bekannt, für eine große afrikanische Regionalbank eine neue Derivatesystemlösung basierend auf FM Converge zu implementieren. Die Bank wird damit wesentliche Komponenten im Pricing, Analytics und Risikomanagement verbessern.

Mit diesem Schritt konnte sich FINMECHANICS auch in Afrika südlich der Sahara niederlassen. Das Unternehmen hat kürzlich auch in Dubai, Sydney, London und Amsterdam Niederlassungen eröffnet. "Wir sind sehr stolz jetzt auch auf dem afrikanischen Kontinent, unser Lösung für den höchsten Standard einer neuen Risikomanagement Plattform etablieren zu können", so Anindya Sarkar, CEO von FINMECHANICS. "Unsere Produkte ermöglichen es regionalen Bankinstituten, Ihre Handels- und Verarbeitungsaktivitäten zu digitalisieren und eine solide Grundlage für Wachstum auf der Basis mondernster Technologien zu schaffen", fügte er hinzu.

FINMECHANICS und ANDILE können durch eine strategische Partnerschaft, gemeinsam schlüsselfertige Lösungen für den afrikanischen Kontinent entwickeln, indem sie die moderne, mikroservicebasierte Architektur von FINMECHANICS und ANDILE mit fundamentalen Kenntnissen der lokalen Anforderungen kombinieren. "Die Plattform von FINMECHANICS überzeugt mit einem neuen Ansatz der die Zukunft für Treasury Front- Mid- und BackOffice sowie Risikomanagement und Pricing Lösungen ist. Die Flexibilität und der grundlegende Aufbau des gesamten FINMECHANICS FM Converge Systems erlauben größtmögliche Flexibilität", so Andries Brink, CEO Andile Solutions. "Gemeinsam mit dem Service und der langjährigen Erfahrung bei Integrationsprojekten von ANDILE werden regionalen Banken von dieser Partnerschaft der neuesten, microservice basierten Technologie (FM Converge) und der Consultingerfahrung profitieren. Die Adaptierung auf individuelle Anforderungen, ohne das System einzuschränken werden den Erfolg begleiten", so Herr Brink.

Um mehr über ANDILE-Produkte und deren Dienstleistungen zu erfahren, besuchen Sie bitte die Webseite: https://www.andile.net

Um mehr über die Technologie-, Integrations- und Beratungsdienstleistungen von FINMECHANICS zu erfahren, besuchen Sie die Webseite https://www.finmechanics.com/.

FINMECHANICS

FINMECHANICS mit Firmensitz in Singapur und Niederlassungen in sechs Ländern sowie Kunden weltweit, ist ein neuer und zugleich etablierter Anbieter von Handel-, Treasury- Front- Mid- Backoffice sowie Risiko- und Pricinglösungen . Das neue Verfahren, einzelne Funktionen in sogenannte Microservices aufzuteilen, erlaubt höchste Flexibilität die bei der Implementierung als auch beim Betrieb neue Möglichkeiten der Agilität und vorallem der Kosteneffizienz ermöglicht. Durch den neuen technologischen Ansatz sind alle Komponenten auch cloud-fähig.

ANDILE Solutions

ANDILE Solutions mit Firmensitz in Rosebank, Johannesburg, hat Kunden in sieben afrikanischen Ländern. ANDILE hat seine Wurzeln in der Capital Markets Professional Services-Branche und entwickelt sein Angebot mit innovativen Cloud-Technologieplattformen und damit verbundenen Dienstleistungen für Entiwcklungs- und Regionalbanken.

Rückfragen & Kontakt:

Philippe Carrel

philippe.carrel @ finmechanics.com

+44-7517358123