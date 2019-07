FK Austria Wien auf großer Fahrt

Wien (OTS) - Die Austria startet Ihren Saisonauftakt mit Mitarbeitern, Spielern sowie dem Klub „Freunde der Austria“ auf der MS Wien der DDSG Blue Danube. Bevor es in der Bundesliga auf dem Rasen wieder heiß hergeht, war noch einmal cruisen auf dem kühlen Nass des Donaukanals samt Donau angesagt. Für die Spieler, wie Alon Turgeman und Alexandar Borkovic, geht es dann am Wochenende mit dem Bundesligaalltag los, man trifft am Samstag auswärts auf WSG Tirol.

DDSG Blue Danube – Modern und vielfältig

Die DDSG Blue Danube als größtes Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs zeichnet sich nicht nur durch eine hohe nautische Kompetenz auf der Österreichischen Donau aus, sondern beschreitet auch immer wieder neue Wege im Sinne der Serviceorientierung für die Gäste an Bord, wie die Zertifizierung „Betreutes Reisen“ einmal mehr beweist. Mit den sechs DDSG-Schiffen auf der Donau wird nicht nur die Linienschifffahrt in Wien und der Wachau betreiben, angeboten werden auch mehr als 200 Themenfahrten. Über 320.000 Passagiere erfreuen sich jährlich an Bord eines der DDSG-Schiffe über das Cruisen auf der Donau, die Kulinarik sowie das mannigfaltige Angebot rund um das Thema Schifffahrt. Verantwortlich dafür, dass alles glatt läuft, sind rund 70 Mitarbeiter, die sich auf und neben den Schiffen um alle Belange im Sinne der Gäste kümmern. Um auch in Zukunft den hohen Standard der nautischen Mitarbeiter gewährleisten zu können, bildet die DDSG Blue Danube laufend 15 Lehrlinge im Berufsfeld Binnenschiffer aus.

